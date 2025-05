Lật mặt 8 của Lý Hải vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng

Theo Box Office Vietnam, doanh số này được xác lập vào khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 2-5, tức là hơn 2 ngày sau khi phim chính thức ra rạp. Cộng với doanh thu các suất chiếu sớm từ ngày 27 đến 29-4 và vé đặt trước, Lật mặt 8: Vòng tay nắng trở thành phim thứ 7 vượt mốc doanh thu trăm tỷ đồng trong năm 2025.

Lật mặt 8 đã chính thức vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Nguồn: Box Office Vietnam

Trước đó, theo tiết lộ của đạo diễn, nhà sản xuất Lý Hải - Minh Hà, bộ phim đã bán được 1,1 triệu vé chỉ trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Nếu so sánh với phần phim trước đó, Lật mặt 7: Một điều ước, tốc độ tăng trưởng doanh thu những ngày đầu của Lật mặt 8: Vòng tay nắng có điểm ấn tượng hơn.

Tuy nhiên, phim có khả năng vượt qua cột mốc doanh thu 482 tỷ đồng của Lật mặt 7 hay không vẫn còn là dấu hỏi. Lý do là bởi phần phim lần này đang nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến chất lượng.

Đạo diễn Lý Hải tích cực tổ chức cinetour giao lưu với người hâm mộ. Ảnh: ĐPCC

Trong sáng 2-5, theo Box Office Vietnam, doanh thu của Lật mặt 8: Vòng tay nắng đã tụt xuống vị trí số 2 phòng vé, sau Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.

Cụ thể, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu dù được xếp số lượng suất chiếu ít hơn (2564 suất so với 3.104 suất của Lật mặt 8) nhưng đạt doanh thu gần 4,2 tỷ đồng so với hơn 4 tỷ đồng của Lật mặt 8. Số lượng suất chiếu của Lật mặt 8 cũng giảm đi đáng kể, so với con số hơn 4.000 suất trong những ngày đầu ra mắt.

Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu hiện có doanh thu hơn 86 tỷ đồng và chắc chắn sẽ trở thành phim Việt thứ 8 trong năm nay gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ của điện ảnh Việt.

Hiện tại, cuộc đua doanh thu giữa hai bộ phim trong dịp lễ này đang rất gay cấn.

Lật mặt 8 và Thám tử Kiên đang cạnh tranh sít sao trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé mỗi ngày. Nguồn: Box Office Vietnam

Sức nóng của 2 phim Việt mới ra mắt cũng khiến các bộ phim còn lại khá lép vế.

Bom tấn Thunderbolt: Biệt đội sấm sét dù được đánh giá khá cao về mặt chất lượng nhưng hiện cũng chỉ đạt doanh thu hơn 7 tỷ đồng, đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày.

Một số bộ phim dành cho cả gia đình như: Shin cậu bé bút chì: Bí ẩn! học viện hoa lệ Tenkasu, Khủng long xanh du hành thế giới truyện tranh cũng có doanh thu khá khiêm tốn.

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay sẽ còn kéo dài đến hết ngày 4-5 hứa hẹn tiếp tục mang về doanh thu lớn cho các bộ phim.

VĂN TUẤN