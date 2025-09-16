Một phụ nữ mất tích sau vụ lật xuồng máy trên sông Ba

Trưa 16-9, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bà Đ.T.B. (sinh năm 1965, trú xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk), bị mất tích sau vụ lật xuồng máy trên sông Ba, vào rạng sáng 15-9.

Clip: Lực lượng chức năng tìm kiếm người phụ nữ mất tích trên sông Ba

Theo ông V.D.H. (sinh năm 1964, chồng bà B.) khoảng 3 giờ sáng 15-9, ông cùng bà B. đi xuồng máy qua sông Ba để hái rau về bán. Khi chiếc xuồng vừa ra giữa dòng thì va phải tảng đá ngầm dẫn đến chao đảo rồi lật úp, cả hai vợ chồng ông H. rơi xuống sông.

Bà B. không biết bơi nên hoảng loạn bấu víu lấy áo chồng. Ông H. cố gắng dìu bà B. vào bờ, nhưng vì bờ quá xa nên ông kiệt sức, đành bất lực nhìn vợ chìm dần dưới dòng nước dữ.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm bà B.

Được biết, vợ chồng ông H. có ruộng rau bên sông Ba. Hàng ngày, hai vợ chồng ông qua sông hái rau mang về chợ bán.

MAI CƯỜNG