Lễ hội âm nhạc quốc tế "Gió mùa 2023"

Lễ hội năm nay có chủ đề Phố Hàng Nhạc lấy cảm hứng từ tên gọi của 36 phố phường Hà Nội. Với thông điệp “Vibing your life, Inspire your next - Cảm thức đời sống, cảm hứng tiếp nối”, lễ hội mong muốn mang âm nhạc tới mọi con phố ở Hà Nội để mỗi người dân thủ đô có thể lắng lại, cảm nhận hơi thở của cuộc sống, nhịp điệu của thành phố; đồng thời truyền tiếp và lan tỏa nguồn cảm hứng bất tận tới cộng đồng.

Đêm khai hội (Opening gala) sẽ diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối 14-10. Tại lễ hội còn diễn ra 3 buổi hội thảo chuyên đề về ngành công nghiệp văn hóa, gồm: chính sách dành cho các dự án văn hóa tại Hà Nội; các vấn đề an toàn và sức khỏe trong ngành sản xuất biểu diễn; hướng đi nào cho các nghệ sĩ và ban nhạc trẻ trong việc tìm kiếm thị trường của riêng mình...