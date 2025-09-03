Lễ kỷ niệm A80 không xảy ra sơ suất

Ngày 3-9, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang có thư khen gửi công an các địa phương về đợt cao điểm từ đầu tháng 8 đến nay.

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, trong đợt cao điểm, công an các đơn vị, địa phương trên cả nước đã bám sát, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch, phương án, mệnh lệnh chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; triển khai cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp, phát hiện kịp thời, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm…

Đông đảo đồng bào dự buổi l ễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá, công an các địa phương đã tổ chức hiệu quả những giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, trọng tâm là lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

“Việc triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự luôn gắn liền với hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa để nhân dân được thụ hưởng, hòa mình trong ngày hội non sông với nhiều sáng kiến thiết thực, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Các khối diễu binh, diễu hành tích cực tập luyện, đóng góp quan trọng vào thành công của lễ kỷ niệm. Thành tích, kết quả, sự nỗ lực phấn đấu không quản khó khăn, gian khổ của công an các đơn vị, địa phương, nhất là Công an TP Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trong thời gian vừa qua đã sáng ngời phẩm chất người công an cách mạng, thể hiện rõ nét tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp, hiện đại, tinh thần nhân văn và gần dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, thư viết.

Để đảm bảo người dân vào dự lễ nhanh chóng, Bộ Công an đã sử dụng nhiều máy đọc căn cước công dân, hệ thống này sẵn sàng phục vụ từ 3 giờ cho lễ kỷ niệm. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, có được những thành tích, kết quả trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng công an nhân dân nhận được sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, MTTQ, đoàn thể các cấp, đặc biệt là sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ to lớn, sự tự nguyện, tự giác chấp hành pháp luật, góp phần quan trọng xây dựng môi trường an ninh, an toàn, trật tự, kỷ cương của nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao, biểu dương những thành tích, kết quả của công an các đơn vị, địa phương; cảm ơn sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, MTTQ, đoàn thể các cấp và nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của đồng chí, đồng bào trong thời gian tới; đồng thời đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành...

ĐỖ TRUNG