Chính trị

Đối ngoại

Tàu 17 cập cảng an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng

SGGPO

Sáng 12-3, Tàu 17, Lữ đoàn 171, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đã cập cảng an toàn, kết thúc hành trình tham gia diễn tập Hải quân đa phương Milan năm 2026 tại Ấn Độ, kết hợp thăm xã giao Malaysia.

1.JPG
Tàu 17, Lữ đoàn 171, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã cập cảng an toàn, sáng 12-3

Từ ngày 28-1 đến ngày 12-3, đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2, làm Trưởng đoàn đi trên Tàu 17, tham gia chuỗi hoạt động diễn tập và thăm xã giao.

z7612059961862_901d96b974d38f8aca738d791dd606ac.jpg
Đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia lễ diễu binh tại Ấn Độ

Diễn tập có chủ đề về tình bằng hữu, hợp tác, phối hợp, với sự tham gia của hải quân 74 quốc gia. Chương trình được chia làm 2 giai đoạn, diễn ra trên bờ và tại khu vực biển phía Đông thành phố Visakhapatnam, Ấn Độ, từ ngày 14-2 đến ngày 25-2.

z7612060190658_d14a221dc0e4d3450f690bc3b4f2c1ea.jpg
z7612060422602_6b7c7e2f4e0730ef99f1e5ba429f949c.jpg
Các tàu vận động thực hiện các khoa mục trong diễn tập

Tàu 17 và đoàn công tác đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với hải quân các nước, thực hiện tốt các nội dung diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

9.JPG

Trước đó, trong thời gian thăm xã giao Malaysia từ ngày 2 đến ngày 5-2, Tàu 17 và đoàn công tác đã đến chào xã giao Hạm đội miền Tây, Hải quân Hoàng gia Malaysia; giao lưu thể thao với sĩ quan, thủy thủ Hải quân Malaysia; tham quan các di tích văn hóa, lịch sử của địa phương.

2.JPG
6.JPG
5.JPG
Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân đón đoàn công tác
Tin liên quan
MẠNH THẮNG - THANH HẢI

Từ khóa

Diễn tập Milan diễn tập đa phương Milan 2026 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Lữ đoàn 171 hải quân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn