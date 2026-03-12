Tàu 17 cập cảng an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng

Tàu 17, Lữ đoàn 171, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã cập cảng an toàn, sáng 12-3

Từ ngày 28-1 đến ngày 12-3, đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2, làm Trưởng đoàn đi trên Tàu 17, tham gia chuỗi hoạt động diễn tập và thăm xã giao.

Đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia lễ diễu binh tại Ấn Độ

Diễn tập có chủ đề về tình bằng hữu, hợp tác, phối hợp, với sự tham gia của hải quân 74 quốc gia. Chương trình được chia làm 2 giai đoạn, diễn ra trên bờ và tại khu vực biển phía Đông thành phố Visakhapatnam, Ấn Độ, từ ngày 14-2 đến ngày 25-2.

Các tàu vận động thực hiện các khoa mục trong diễn tập

Tàu 17 và đoàn công tác đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với hải quân các nước, thực hiện tốt các nội dung diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trước đó, trong thời gian thăm xã giao Malaysia từ ngày 2 đến ngày 5-2, Tàu 17 và đoàn công tác đã đến chào xã giao Hạm đội miền Tây, Hải quân Hoàng gia Malaysia; giao lưu thể thao với sĩ quan, thủy thủ Hải quân Malaysia; tham quan các di tích văn hóa, lịch sử của địa phương.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân đón đoàn công tác

