Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam Ra mắt thị trường 2 mẫu xe Palisade và Custin

Như những mẫu SUV khác trong line-up sản phẩm SUV của Hyundai như Santa Fe, Tucson, cái tên Palisade được lựa chọn dựa trên một địa danh nổi tiếng tại Mỹ. Palisade thể hiện cho sự phóng khoáng, mạnh mẽ cùng tinh thần khám phá thiên nhiên của chiếc SUV hàng đầu Hyundai.

Thiết kế sang trọng

Hyundai Palisade sở hữu thiết kế tinh tế và ấn tượng, tạo nên sự khác biệt về một chiếc SUV được định vị cao cấp nhất trong đội ngũ những chiếc SUV Hyundai. Xe sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.995 x 1.975 x 1,785 mm, chiều dài cơ sở 2.900mm cùng khoảng sáng gầm xe là 203 mm… Hệ thống đèn chiếu sáng full LED Projector và đèn LED ban ngày DRL mang thiết kế T-Shape đặc trưng đặt dọc bao quanh lưới tản nhiệt, tạo thành một khối liền mạch. Nắp ca-pô thiết kế với các đường gân nhô lên kéo dài chạy dọc, tạo nên hiệu quả thị giác về một mẫu xe rộng rãi và uy lực…

Nội thất cao cấp và tinh tế

Hyundai Palisade được sở hữu không gian nội thất hiện đại, tinh tế với nhiều vật liệu cao cấp, nhằm mang đến cho chủ nhân không gian thực sự thoải mái tiện nghi với khả năng điều khiển trực quan. Xe được trang bị vật liệu da kết hợp các chi tiết vật liệu thân thiện môi trường và nhôm định hình, tạo nên một không gian cao cấp sang trọng… Màn hình trung tâm của xe có kích thước 12,3 inches, hiển thị camera 360 độ với chất lượng hình ảnh sắc nét, hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto đi cùng hệ thống giải trí 12 loa Infinity cao cấp với tổng công suất 550W, hỗ trợ công nghệ Clari-Fi and Quantum Logic độc quyền. Xe trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, cùng trần xe bọc da lộn.

Palisade được trang bị chuyển số nút bấm “Shift by wire”, kết hợp lẫy chuyển số sau vô lăng. Palisade được trang bị màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD có độ phân giải 480p, có diện tích hiển thị tương đương 10 inches. Các trang bị khác có thể kể đến như chìa khóa thông minh khởi động nút bấm kết hợp khởi động từ xa, phanh tay điện tử, cốp mở điện, rèm chắn nắng cho hàng ghế sau, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa và cổng sạc cho 3 hàng ghế, kính chiếu hậu trong xe là loại chống chói điện tử ECM,…

Lựa chọn động cơ, truyền động đa dạng và mạnh mẽ

Hyundai Palisade được trang bị động cơ dầu R 2.2 (mã hiệu D4HB) cho công suất tối đa 200 mã lực tại 3.800 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 440Nm ngay từ 1.750 vòng/phút. Đi kèm với động cơ này là hộp số tự động 8 cấp. Xe được tích hợp thống Drive Mode với 4 chế độ: Eco - Comfort - Sport - Smart mang đến những trải nghiệm khác nhau cho mỗi khách hàng. Hệ thống này can thiệp vào tốc độ chuyển số, độ nặng nhẹ vô lăng, độ nhạy chân ga... đáp ứng từ nhu cầu nhẹ nhàng êm ái ở chế độ Eco hay thể thao, uy lực tại chế độ Sport. Palisade tiếp tục sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh thông minh HTRAC có thể điều chỉnh biến thiên tỉ số phân bổ lực kéo trên các bánh. Đồng thời, HTRAC trên Palisade được bổ sung 3 chế độ địa hình Terrain Mode: Snow (Tuyết), Sand (Cát), Mud (Bùn đất). Hyundai Palisade được trang bị hệ thống an toàn chủ động SmartSense, giúp đảm bảo độ an toàn dành cho người lái, hành khách đi cùng cũng như người và các phương tiện khác lưu thông trên đường…

Tại Việt Nam, Hyundai Palisade được phân phối trên hệ thống đại lý Hyundai toàn quốc với 4 phiên bản khác nhau cùng 7 lựa chọn màu sắc (Trắng, Đen, Đỏ đô, Xanh lục bảo, Xanh bóng đêm, Xanh dương, Xám kim loại). Palisade được áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000km tùy điều kiện nào đến trước. Giá bán lẻ khuyến nghị của từng phiên bản (đã bao gồm thuế VAT):Hyundai Palisade Exclusive 7 chỗ: 1.469.000.000 VNĐ; Hyundai Palisade Exclusive 6 chỗ: 1.479.000.000 VNĐ; Hyundai Palisade Prestige 7 chỗ: 1.559.000.000 VNĐ; Hyundai Palisade Prestige 6 chỗ:1.589.000.000 VNĐ.