Liên minh kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Ngày 22-9, Liên minh Đã đến lúc (It's Time Coalition) - tập hợp hơn 60 tổ chức ủng hộ hòa bình của cả người Israel và Arab, khởi động chiến dịch kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine và chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel với phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.

Liên minh "Đã đến lúc" (It's Time Coalition) khởi động chiến dịch kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine. Ảnh: AL JAZEERA

Trong đoạn video dài 2 phút, các thành viên của các tổ chức trực thuộc đã lần lượt chia sẻ về hy vọng hòa bình, đồng thời kêu gọi Chính phủ Israel chấp nhận giải pháp hai nhà nước như đã được đề xuất tại hội nghị của Liên hợp quốc (LHQ) hồi tháng 7 vừa qua.

Liên minh này mô tả đây là sáng kiến hòa bình lớn nhất tại Israel cho đến nay. Các nhà hoạt động trong liên minh coi nghị quyết của LHQ là cơ hội để hướng tới một tương lai an ninh và tự do cho hai dân tộc, đồng thời mong muốn hai bên hợp tác vượt qua khác biệt về văn hóa, tôn giáo để xây dựng một "thực tại khác", nơi có hòa bình, an ninh, lòng trắc ẩn và công lý. Cũng theo các nhà hoạt động, đã đến lúc cần chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua giữa Israel và Hamas.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 22-9, Qatar hoan nghênh các nước Anh, Canada, Australia và Bồ Đào Nha công nhận Nhà nước Palestine, đồng thời cho rằng điều này sẽ góp phần thúc đẩy nỗ lực nhằm đạt được hòa bình lâu dài trong khu vực.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ có phản ứng với việc một số nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine. Theo giới chức Israel, cho đến nay Mỹ chưa đưa ra bất kỳ hạn chế nào đối với các bước đi mà Israel có thể thực hiện để đáp trả việc công nhận Nhà nước Palestine.

Dự kiến, hơn 140 nhà lãnh đạo thế giới sẽ đến New York trong tuần này để tham dự kỳ họp Đại hội đồng LHQ. Tuy nhiên, Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon tuyên bố nước này tẩy chay hội nghị.

KHÁNH HƯNG