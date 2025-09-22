Thêm nhiều quốc gia công nhận Nhà nước Palestine

Anh, Canada và Australia tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình Trung Đông.

Người dân Palestine tại khu vực Sudaniya, phía Bắc thành phố Gaza, ngày 12-6-2025. Ảnh: TTXVN

Ngày 21-9, theo Al Jazeera, chỉ một ngày trước thềm hội nghị quốc tế về giải pháp hai nhà nước cho Palestine và Israel dự kiến diễn ra tại New York (Mỹ), một loạt nước gồm: Anh, Canada và Australia tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình Trung Đông.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Canada Mark Carney cũng đã ra tuyên bố chính thức công nhận Nhà nước Palestine và đề nghị hợp tác trong việc xây dựng cam kết về một tương lai hòa bình cho cả Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel.

Từ Canberra, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, Australia chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Như vậy, cho đến nay đã có hơn 140 quốc gia chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Dự kiến, sẽ có thêm nhiều quốc gia đưa ra quyết định tương tự tại Hội nghị về giải pháp hai nhà nước diễn ra ở New York ngày 22-9.

Sự gia tăng số các quốc gia châu Âu công nhận Palestine được cho là sẽ tạo cơ hội để cộng đồng quốc tế thúc đẩy tiến trình hòa bình dựa trên giải pháp hai nhà nước, vốn được xem là phương án lâu dài cho cuộc xung đột giữa Palestine và Israel.

Hội nghị quốc tế về giải pháp hai nhà nước cho Palestine và Israel được kỳ vọng tiếp nối kết quả Hội nghị quốc tế cấp cao về giải quyết hòa bình vấn đề Palestine do Pháp và Saudi Arabia đồng chủ trì hồi tháng 7.

Trước đó, ngày 12-9, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Tuyên bố New York kêu gọi các bước đi cụ thể, có thời hạn và không thể đảo ngược để thực thi giải pháp hai nhà nước.

PHƯƠNG NAM