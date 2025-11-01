Liên tiếp phát hiện, xử lý vi phạm IUU tại khu vực biển phía Nam

Trong 3 ngày tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển phía Nam, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Cụ thể, từ ngày 30-10 đến ngày 1-11, thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng và vùng biển TPHCM, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ đội Biên phòng) phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) đã phát hiện, xử lý 6 tàu cá có dấu hiệu vi phạm IUU.

Tàu BP.27.19.01 tiếp cận tàu cá vi phạm trên vùng biển phía Nam

Cụ thể, vào lúc 11 giờ ngày 30-10, tại vùng biển tỉnh Lâm Đồng, tổ tuần tra, kiểm soát của các lực lượng đã kiểm tra 2 phương tiện tàu cá mang số hiệu Bth 98234TS và Bth 96068 TS do ông Nguyễn Văn Quáng (sinh năm 1966, trú tại tỉnh Lâm Đồng) làm chủ phương tiện.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện các lỗi vi phạm như: Không mang giấy phép khai thác thủy sản tàu cá; không mang theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; không bố trí đủ định biên an toàn tàu cá. Tổ tuần tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra một tàu cá hoạt động trên vùng biển phía Nam

Đến ngày 31-10, trên vùng biển TPHCM, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 2 tàu cá: BV 4272TS do ông Lê Vân Hỷ (trú tại xã Phước Hải, TPHCM) làm thuyền trưởng, không mang giấy phép khai thác thủy sản tàu cá; tàu cá BL 91224TS do ông Nguyễn Chí Hải (trú tại phường Rạch Sỏi, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng, không mang theo giấy phép khai thác thủy sản tàu cá và không bố trí đủ định biên an toàn tàu cá.

Tổ tuần tra đã lập các biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá hoạt động tại khu vực biển phía Nam

Tiếp tục tuần tra, kiểm soát, vào lúc 22 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện tàu cá BV 98668 TS do bà Lê Thị Kim Loan (sinh năm 1998, trú tại xã Long Sơn, TPHCM) làm chủ phương tiện, không bố trí đủ định biên an toàn tàu cá; không có sổ nhật ký khai thác thủy sản. Tổ tuần tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trước đó, vào ngày 29-10, Hải đoàn Biên phòng 18 đã phát hiện, kiểm tra tàu cá mang số hiệu AG 96292 TS, trên tàu không bố trí đủ định biên an toàn tàu cá; không chấp hành việc kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền trong các trường hợp quy định; không có nhật ký khai thác thủy sản.

Tính từ thời điểm ra quân tháng cao điểm đến nay, các lực lượng chức năng của Hải đoàn Biên phòng 18 và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 đã liên tiếp phát hiện, xử lý 6 tàu cá vi phạm quy định về lĩnh vực thủy sản, IUU.

MẠNH THẮNG