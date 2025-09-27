Quảng Trị: Xử phạt 4 tàu cá vi phạm IUU hơn 876 triệu đồng

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hải đoàn 38/BĐBP vừa phát hiện và xử lý 4 tàu cá TPHCM vi phạm nghiêm trọng về khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU).

Ngày 27-9, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị đã ký quyết định xử phạt hành chính 4 thuyền trưởng: Lê Văn P., thuyền trưởng tàu cá (BV-92476-TS), Bùi Vinh Q., tàu cá (BV-92475-TS), Mai V., tàu cá (BV-92997-TS) và Phạm Văn T., tàu cá (BV-90454-TS).

Các lỗi liên quan gồm vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình, không có văn bằng chứng chỉ thuyền trưởng máy trưởng, không chấp hành kiểm tra kiểm soát, vận chuyển dầu không có giấy tờ hợp pháp.

Các tàu cá vi phạm

Tổng mức phạt lên đến 876,75 triệu đồng, đồng thời tịch thu 4.594 lít dầu Diesel.

BĐBP Quảng Trị khẳng định, việc xử lý nghiêm minh thể hiện quyết tâm ngăn chặn IUU, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, góp phần gỡ “thẻ vàng” thủy sản của EC và xây dựng nghề cá Việt Nam hiện đại, bền vững.

Vụ việc được BĐBP gửi đi thông điệp mạnh mẽ, ngư dân cần tuân thủ pháp luật, khai thác có trách nhiệm, bảo vệ uy tín quốc gia trên biển.

Tin liên quan Cà Mau: Khởi tố nhiều vụ án liên quan đến các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

MINH PHONG