Ban chỉ đạo IUU TPHCM kiểm tra cảng cá, tàu cá

Sáng 20-10, Ban Chỉ đạo về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn TPHCM đã tiến hành đợt kiểm tra thực tế tại các cảng cá và vùng biển trọng điểm khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu.

Động thái này nhằm tăng cường công tác quản lý tàu cá và hoàn tất các biện pháp chống khai thác IUU trước khi đón Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5. Đoàn kiểm tra do đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về IUU TPHCM, dẫn đầu, tập trung vào việc chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, đặc biệt là công tác quản lý các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tại các phường, xã ven biển.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, kiểm tra tại cảng cá Cát Lở (phường Phước Thắng)

Đoàn đã trực tiếp xuống cảng cá Cát Lở (phường Phước Thắng) và lên tàu kiểm ngư để rà soát việc thực thi pháp luật của các tàu cá trên tuyến sông Dinh và cập cảng cá Incomap (phường Vũng Tàu). Hoạt động này thể hiện sự quyết tâm cao của TPHCM trong việc kiểm soát đội tàu, ngăn chặn các hành vi vi phạm IUU trên biển.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Minh Thạnh đã nghe báo cáo chi tiết từ các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan về tình hình triển khai các giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh kiểm tra hoạt động của tàu cá

Báo cáo cho thấy, hiện vẫn còn 887/4.857 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động, chiếm tỷ lệ 20,35%. Các trường hợp này được phân loại: 281 tàu đậu bờ; 143 tàu thông báo mất tích; 18 tàu đã bán ngoài tỉnh; 6 tàu bán trong tỉnh; 11 tàu sai thông số kỹ thuật/sai nghề; 150 tàu mới hết hạn/mới sang tên giấy tờ; 278 tàu đang được xác minh.

TPHCM có tổng cộng 711 tàu nằm trong nhóm có nguy cơ vi phạm cao. Trong đó, có 4 tàu hiện đang hoạt động trên biển bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) quá 6 giờ đến dưới 10 ngày; 707 tàu còn lại đang neo đậu ở bờ và được kiểm soát chặt chẽ.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh trao đổi trực tiếp với ngư dân Nguyễn Minh Hùng, thuyền trưởng tàu BV.98432.TS khi tàu cập cảng Incomap (phường Vũng Tàu)

Theo đồng chí Bùi Minh Thạnh, các địa phương, trong đó có khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tàu cá, đặc biệt quản lý các tàu cá chưa đủ điều kiện xuất bến. Địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng rất tốt để thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng Ban Chỉ đạo IUU trao đổi với bà Nguyễn Thị Hạnh, chủ vựa cá Hạnh Lài tại cảng cá Incomap

​Trên cơ sở thực tế, TPHCM tiếp tục quan tâm chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng để đảm bảo cho các tàu cá có đủ điều kiện xuất bến, cũng như các điều kiện quản lý nhà nước đối với các tàu cá kể cả các tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM kiểm tra sản phẩm đánh bắt của ngư dân khi đưa từ hầm đá lên

​Thời gian qua, tại nhiều địa phương, một số ngư dân cho biết cũng không muốn vi phạm pháp luật nhưng do thiết bị vô tuyến không đảm bảo chất lượng dẫn đến gián đoạn kết nối.

Tàu cá đang neo đậu tại khu vực Sao Mai, phường Vũng Tàu

​Trưởng Ban Chỉ đạo về IUU TPHCM nhấn mạnh, TPHCM đang hoàn thiện các cơ chế chính sách để hỗ trợ ngư dân đủ điều kiện tiếp tục bám biển và hỗ trợ người có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp trong thời gian tới.

Việc kiểm tra lần này là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo về IUU TPHCM tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, từ đó củng cố hồ sơ và giải quyết dứt điểm các tồn tại trước khi Đoàn Thanh tra EC chính thức làm việc tại TPHCM, hướng tới mục tiêu chung là gỡ "Thẻ vàng" cho thủy sản Việt Nam.

THÀNH HUY