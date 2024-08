Liên tục xảy ra các vụ chồng chém vợ

Chiều 17-8, thông tin từ tỉnh Lào Cai, sau hơn 20 giờ truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Hoàng Văn M. (sinh năm 1976, trú tại tổ 13, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Lực lượng chức năng ở huyện Bát Xát đã bắt được đối tượng Hoàng Văn M.. Ảnh theo Báo Lào Cai

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 14-8, trong lúc cãi nhau với vợ là chị Trần Thị L. (sinh năm 1974), M. đã dùng dao chém vợ bị thương. Sau đó, chị L. được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát.

Sau khi gây án, đối tượng cầm theo hung khí trốn lên khu rừng thuộc tổ 12, 13, 14 thị trấn Bát Xát. Với quyết tâm khám phá nhanh vụ án, ổn định tình hình trật tự xã hội, Công an huyện Bát Xát cùng các đơn vị chức năng (bao gồm quân sự và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại thị trấn Bát Xát) đã chia 6 tổ chốt chặn, truy tìm và sau hơn 20 giờ đối tượng gây án, tổ công tác đã bắt được M. khi đang di chuyển từ rừng về nhà cha ruột.

Một vụ khác, vào ngày 16-7, trên địa bàn tổ 20 phường Lào Cai (TP Lào Cai) cũng xảy ra sự việc anh M.Q.T. (sinh năm 1980, công tác tại một cơ quan ở TP Lào Cai) do xuất phát từ mâu thuẫn gia đình đã đuổi theo chém vợ là chị V.T.Q.Tr. (sinh năm 1994, làm giáo viên ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Gần đây, tại địa bàn huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), vào ngày 5-8 cũng đã xảy ra vụ một người chồng ở thôn Na Kim, xã Tà Chải (huyện Bắc Hà) dùng dao hành hung vợ một cách dã man dẫn đến tử vong.

Theo các nhân chứng, nghi phạm là Bùi Mạnh C. (sinh năm 1994) đi chơi về thấy vợ là chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1997) đang nấu cơm trong bếp, hai bên xảy ra cãi vã. Tức giận, Bùi Mạnh C. dùng dao sát hại vợ (mới cưới nhau hơn 1 năm). Sau khi gây án, nghi phạm đã bị Công an huyện Bắc Hà và Công an tỉnh Lào Cai truy bắt.

PHÚC HẬU