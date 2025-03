Lo ngại kinh tế Mỹ giảm phát

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 19-3 (giờ địa phương), đã giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 4,25%-4,50%. Nguyên nhân do lo ngại các tác động của giảm phát từ chính sách tăng thuế của Tổng thống Donald Trump.

Dự báo, nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng trưởng với tốc độ thấp hơn 2% trong năm 2025. Cụ thể, Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC, cơ quan thiết lập chính sách của FED) đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2025 xuống 1,7%, giảm 0,4 điểm % so với dự báo hồi tháng 12-2024.

Cùng lúc đó, các quan chức đã nâng triển vọng lạm phát lên khoảng 2,8%, tăng so với ước tính trước đó là 2,5%. Các động thái trên cho thấy, FED nhìn thấy rủi ro của kịch bản lạm phát làm nền kinh tế tăng trưởng chậm lại. Vì vậy, sau 3 lần giảm lãi suất vào cuối năm 2024, FED đã “án binh bất động” 2 lần trong năm 2025.

Chủ tịch FED Jerome Powell lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Mỹ. Ảnh: Getty Images

Theo Chủ tịch FED Jerome Powell, các chính sách ban đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump dường như đã khiến nền kinh tế Mỹ hướng tới tăng trưởng chậm hơn và lạm phát cao hơn. Trong khi đó, việc cắt giảm lực lượng lao động liên bang của Bộ Hiệu quả Chính phủ cũng đã làm dấy lên lo ngại về áp lực cho nền kinh tế Mỹ.

Ngoài ra, những thay đổi chính sách sâu rộng của Nhà Trắng khiến các nhà đầu tư lo lắng. Các cuộc khảo sát cho thấy niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp đang suy giảm. Chính Tổng thống Trump đã cảnh báo người tiêu dùng chuẩn bị cho nỗi “đau kinh tế tiềm ẩn” và khả năng suy thoái trong giai đoạn “chuyển đổi” khi các chính sách của ông có hiệu lực.

Sau quyết định của FED, cổ phiếu của Mỹ tăng vọt, phần vì các nhà đầu tư cho rằng trái phiếu có thể sinh lợi tốt hơn so với các tài sản khác. Chứng khoán tăng do FED giữ nguyên dự báo giảm lãi suất 2 lần trong năm nay và tin rằng cơ hội để giảm lãi suất sẽ đến vào tháng 5 hoặc sau đó. Các nhà phân tích kỳ vọng sẽ có 2 đợt giảm lãi suất của FED trong năm nay. Ông Jerome Powell cũng trấn an các nhà đầu tư khi cho rằng ảnh hưởng của thuế quan đối với lạm phát có khả năng chỉ là một vấn đề ngắn hạn.

Đặc biệt, giá vàng đã lập đỉnh mới là 3.051,99 USD/ounce sau quyết định giữ nguyên lãi suất của FED. Các nhà kinh tế dự báo giá vàng sẽ còn tăng cao hơn nữa do nỗi sợ lạm phát tăng.

KHÁNH MINH tổng hợp