Cao tốc TPHCM - Long Thành: Chậm tiến độ vì “nút thắt” mặt bằng

Sau hơn 2 tháng khởi công, từ 19-8-2025, dự án mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành đang chậm tiến độ.

Mặc dù thiết bị, sà lan và nhân lực đã được huy động đến công trường, nhiều hạng mục vẫn chưa thể triển khai đồng bộ do vướng mặt bằng và thủ tục thiết kế kỹ thuật.

dự án mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành là một trong những dự án giao thông trọng điểm, có quy mô mở rộng từ 4 làn xe hiện hữu lên 8–10 làn xe, tổng chiều dài hơn 20km, đi qua địa phận TPHCM và Đồng Nai.

Công nhân lắp đặt kết cấu thép trụ cầu tại khu vực thi công cầu Long Thành 2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hiện nay, các mũi thi công tập trung chủ yếu tại khu vực cầu Long Thành và đoạn mở rộng mặt đường hướng về trung tâm thành phố.

Dọc tuyến, nhiều vị trí đã được rào tôn, tập kết máy móc, nhưng khối lượng thi công thực tế vẫn còn khiêm tốn so với yêu cầu tiến độ.

Ở các đoạn mở rộng cầu cạn, việc khoan cọc, lắp đặt kết cấu móng cầu chỉ thực hiện được một phần vì mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ. Một số trụ cầu, đường công vụ và lối tiếp cận công trường vẫn chưa đủ điều kiện để triển khai đồng loạt.

Nhiều sà lan, thiết bị cơ giới hoạt động dưới chân cầu Long Thành để phục vụ thi công phần mở rộng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại khu vực cầu Long Thành – nơi được xem là điểm nghẽn lớn nhất – hàng chục sà lan, cẩu và giàn khoan đã tập kết gần như kín mặt sông nhưng nhiều thiết bị vẫn trong tình trạng “án binh bất động”.

Ngoài vấn đề mặt bằng, việc hoàn thiện bản vẽ kỹ thuật cũng chưa theo kịp tiến độ thi công thực địa.

Trong khi đó, đây là dự án triển khai theo hình thức “vừa thiết kế, vừa thi công”, nên bất kỳ sự chậm trễ nào ở khâu kỹ thuật đều tác động trực tiếp đến tiến độ thực tế.

Sà lan và hệ thống cẩu phục vụ thi công trụ cầu Long Thành 2 ngay bên cạnh cầu Long Thành hiện hữu, thuộc địa phận phường Long Phước. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại diện đơn vị thi công cho biết, nếu các điểm vướng mặt bằng được bàn giao sớm và hồ sơ thiết kế hoàn thiện kịp thời, các mũi thi công có thể tăng tốc để đảm bảo khối lượng công việc trong các tháng cuối năm. Đây được xem là yếu tố then chốt để giữ đúng kế hoạch hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Chính phủ.



>> Hình ảnh ghi nhận tại công trường mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành những ngày cuối tháng 10-2025:

Mặt đường cao tốc hướng vào trung tâm TPHCM, phần mở rộng bên trái đang triển khai thi công đường công vụ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mũi thi công cầu dẫn tại khu vực Long Thành đã tập kết máy móc, nhưng nhiều hạng mục vẫn “án binh bất động” vì chờ mặt bằng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thi công mở rộng mặt đường cao tốc TPHCM – Long Thành đoạn qua khu vực phường Long Phước, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Kỹ sư và đại diện nhà thầu đi kiểm tra, giám sát tiến độ thi công dưới chân cầu Long Thành, bên phía phường Long Phước, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

