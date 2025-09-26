Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên đáp xuống đường băng Sân bay Long Thành

Sáng 26-9, máy bay Beech King Air 350ER số hiệu B350 đã bay hiệu chuẩn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã kiểm tra toàn bộ đường cất hạ cánh, đảm bảo không có chướng ngại vật và hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định. Toàn bộ hệ thống đèn lề đường băng được bật sáng, đánh dấu sân bay ở trạng thái sẵn sàng.

Khoảng 6 giờ, máy bay chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất tiến về vùng trời Long Thành để thực hiện các bài bay kiểm tra.

Máy bay tiếp cận mức thấp trên đường băng số 1 và bay rà trên đường băng để kiểm tra hệ thống đèn, sau đó tăng tốc bay lên cao.

Chuyến bay nhằm kiểm tra thực địa đường băng và thực hiện nhiệm vụ quan trọng là hiệu chuẩn hàng loạt hệ thống thiết bị dẫn đường, giám sát hàng không, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi sân bay Long Thành chính thức đi vào hoạt động.

Theo kế hoạch của Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), công tác bay hiệu chuẩn diễn ra từ ngày 26-9 đến 24-10-2025, phương tiện được sử dụng là máy bay chuyên dụng Beech King Air 350ER được nhiều quốc gia lựa chọn trong các hoạt động hiệu chuẩn nhờ khả năng cơ động linh hoạt, độ ổn định cao và khả năng đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Trong đợt bay này, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), đơn vị thành viên của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) sẽ tiến hành hiệu chuẩn hàng loạt hệ thống quan trọng của sân bay Long Thành.

Cụ thể, 2 hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME, 1 hệ thống dẫn đường VOR/DME, 1 hệ thống đèn hiệu sân bay, các hệ thống giám sát radar, ADS-B và các phương thức bay liên quan đến các thiết bị trên.

Công tác tổ chức và thực hiện bay hiệu chuẩn do ATTECH trực tiếp triển khai với đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của ATTECH, cùng chuyên gia từ Học viện Dẫn đường hàng không Cộng hòa Séc, theo giấy phép bay số 3792/TC-QC.

Công trường thi công nhà ga s ân bay Long Thành nhìn từ trên cao

Sân bay Long Thành đang trong quá trình tăng tốc thi công

Trước đó, ngày 16-9, để bảo đảm an toàn và hiệu quả tuyệt đối cho việc bay hiệu chuẩn, các bên liên quan đã tổ chức hội nghị hiệp đồng phối hợp, với sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc VATM (Công ty Quản lý bay miền Nam, ATTECH, Trung tâm Quản lý luồng không lưu, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, Trung tâm Khí tượng hàng không…), Ban Quản lý Dự án sân bay Long Thành (ACV) và Sư đoàn Không quân 370 nhằm thống nhất quy trình, phương án...

HOÀNG BẮC