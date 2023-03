Lợi ích từ khinh khí cầu vận chuyển hàng

Khinh khí cầu từng phổ biến vào đầu những năm 1900, với mục đích vận chuyển hành khách và hàng hóa trên đất liền và đại dương. Tuy nhiên, khi máy bay trở nên nhanh hơn và tiên tiến hơn, khinh khí cầu không còn được ưa chuộng. Từ nhiều năm qua, hầu hết các khinh khí cầu di chuyển trên bầu trời đều được dùng để quảng cáo. Đến năm 1937, vụ tai nạn Hindenburg khiến 36 người thiệt mạng gần như đặt dấu chấm hết đối với thời kỳ hoàng kim của loại phương tiện này.

Trong thời gian gần đây, khi xu hướng vận chuyển trên không ngày càng phát triển, khinh khí cầu được xem là một trong những lựa chọn hợp lý vì tiện ích mà phương tiện này mang lại. Khinh khí cầu có thể giúp giảm lượng khí thải và tác động môi trường liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời là động lực để hồi sinh một công nghệ cũ nhưng hữu dụng.

Một số nghiên cứu và phát triển khinh khí cầu vận chuyển trên không lần lượt ra đời. Flying Whales, một công ty có trụ sở tại Pháp và Canada, lên kế hoạch chế tạo một phương tiện khí cầu dài 200m được nâng bằng khí heli và động cơ điện kết hợp. Khinh khí cầu này có thể mang tới 60 tấn hàng hóa, vận chuyển được hàng hóa nặng, cồng kềnh, chẳng hạn như turbin gió hoặc vật liệu xây dựng đến những địa điểm xa xôi chưa xây dựng đường bộ, đường sắt hoặc sân bay. Flying Whales không phải công ty duy nhất nuôi tham vọng phát triển khinh khí cầu. Airship Initiative Design Bureau Aerosmena (Aerosmena), nhà sản xuất khinh khí cầu của Nga có kế hoạch giới thiệu loại khinh khí cầu hình đĩa bay, có thể chở tối đa 600 tấn hàng trên trời vào năm 2024. Khinh khí cầu chở hàng của Aerosmena có thiết kế khá giống đĩa bay UFO

Công ty HAV có trụ sở tại Anh cũng có kế hoạch tương tự. HAV đang phát triển một loại khinh khí cầu sử dụng khí nâng heli trong thân bơm hơi, kết hợp với công nghệ máy bay để tạo lực đẩy. Phương tiện Airlander 10 của hãng này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2016. Tom Grundy, Giám đốc điều hành của HAV, cho biết, Airlander 10 dự kiến ​​đi vào hoạt động chở khách vào năm 2026, trước mắt là trên những cung đường ngắn. Đây là tiền đề để mở rộng quy mô sản xuất khinh khí cầu thứ hai Airlander 50, có khả năng chở tới 60 tấn hàng hóa. HAV hy vọng máy bay chở hàng lớn hơn này sẽ được đưa vào sử dụng vào đầu những năm 2030. Nó có thể giúp phục vụ các khu vực xa xôi hẻo lánh.

Một công ty khác tham gia vào cuộc đua chế tạo khí cầu là Lighter Than Air có trụ sở tại California (Mỹ) của ông Sergey Brin, tỷ phú đồng sáng lập Google. Công ty hiện đang nghiên cứu chế tạo một khí cầu dài 120m có tên gọi là Pathfinder 1. Sau khi nhóm hoàn thành việc tiến hành các thử nghiệm trên mặt đất, Lighter Than Air có kế hoạch bay Pathfinder 1 vào cuối năm nay. Trong khi hầu hết các công ty khí cầu hiện đại sử dụng khí heli để giúp khí cầu bay được trên trời, những công ty khác như H2 Clipper đang muốn sử dụng khí hydro. So sánh với khí heli đắt và có thể cạn kiệt, khí hydro rẻ hơn, có nhiều lực nâng hơn và là nguyên tố có thể tái tạo. Một trong những thách thức chính của việc sử dụng hydro là xử lý đặc tính dễ cháy của khí này. H2 Clipper đang sử dụng công nghệ và vật liệu hiện đại để cố gắng làm cho khí nâng an toàn hơn.