Lời khai của bị can Mai Tiến Dũng trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh ở Lâm Đồng

Như Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng, trong đó đề nghị truy tố bị can Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo kết luận điều tra, trong vụ án, bị can Dũng có nhận 200 triệu đồng tiền cảm ơn của đại gia Nguyễn Cao Trí sau khi bị can Dũng bút phê giao cho cấp dưới xin ý kiến và truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc chuyển đơn và giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, giải quyết phản ánh, kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Để từ đó, doanh nghiệp của bị can Nguyễn Cao Trí được kéo dài thời gian xây dựng dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng.

Mối quan hệ giữa bị can Dũng và Nguyễn Cao Trí được làm rõ trong bản kết luận điều tra. Theo lời khai của bị can Nguyễn Cao Trí, người này quen biết nhiều lãnh đạo Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Trong đó, đối với bị can Mai Tiến Dũng, Trí quen từ năm 2015, thời điểm bị can Dũng đang là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Bị can Mai Tiến Dũng và bị can Nguyễn Cao Trí

Tháng 10-2020, bị can Trí đã thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh của bà Phan Thị Hoa (Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn Đại Ninh). Do dự án đang bị kiến nghị thu hồi chấm dứt hoạt động theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP), nên Trí đã gặp ông Trần Văn Minh (cố Phó Tổng TTCP), được ông Minh hướng dẫn làm đơn kiến nghị gửi Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. Vì vậy, Trí đã nhờ lãnh đạo Chính phủ và bị can Mai Tiến Dũng có ý kiến chỉ đạo đề xuất chuyển đơn về TTCP, thì ông Minh mới có căn cứ thụ lý, giải quyết theo mong muốn của Trí.

Ngày 4-10-2020, Trí gặp bị can Mai Tiến Dũng tại Văn phòng Chính phủ để gửi đơn kiến nghị và nhờ bị can Dũng xử lý đơn này theo hướng báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực để chuyển đơn, giao TTCP giải quyết phán ánh, kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Tuy nhiên, do đơn kiến nghị lần 1 chưa được TTCP giải quyết, theo hướng dẫn của ông Minh, Trí tiếp tục ra Hà Nội gặp bị can Dũng nhờ Văn phòng Chính phủ tham mưu, xin ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo TTCP giải quyết đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh một cách mạnh mẽ hơn, để TTCP có cơ sở thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh kiến nghị và trong những lần gặp này, Trí đã chi 200 triệu đồng cám ơn bị can Dũng.

Trong khi đó, làm việc với cơ quan điều tra, bị can Mai Tiến Dũng khai nhận, Trí là doanh nhân có mối quan hệ thân tình với lãnh đạo Chính phủ, cấp trên của mình. Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, Trí đồng hành chống dịch cùng Chính phủ, tài trợ máy thở và vật tư y tế chống dịch, nên Trí và Dũng có quen biết và thỉnh thoảng gặp, nói chuyện với nhau.

Trưa ngày 4-10-2020, Trí hẹn trước rồi đến gặp bị can Dũng tại phòng làm việc của Dũng ở Văn phòng Chính phủ. Sau khi nói chuyện về dịch Covid-19, việc tài trợ máy thở, Trí đưa đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh xin gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh và nhờ bị can Dũng báo cáo lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo chuyển đơn cho TTCP giải quyết.

Đến khoảng ngày 16-1-2021, Trí hẹn bị can Dũng ăn sáng tại Nhà khách 35 Hùng Vương, tại đây, bị can Trí cho bị can Dũng biết đơn kiến nghị lần đầu chuyển sang TTCP vẫn chưa được giải quyết; Trí được ông Trần Văn Minh hướng dẫn tiếp tục gửi đơn lần 2 đến Văn phòng Chính phủ và nhờ bị can Dũng báo cáo xin ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ với chỉ đạo mãnh mẽ hơn, giao TTCP kiểm tra, rà soát, giải quyết, để ông Minh có căn cứ thành lập đoàn, giải quyết cho dự án được phục hồi.

Bị can Dũng có bút phê “chuyển Vụ I xử lý sớm” vào đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, giao Trần Bích Ngọc tham mưu, báo cáo xin ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp tục chuyển đơn đến TTCP giải quyết đơn, trả lời doanh nghiệp. Khoảng 4 - 5 ngày sau, bị can Dũng hỏi Ngọc về kết quả xử lý đơn của Trí thì Ngọc báo cáo đã giải quyết xong, đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ để TTCP thực hiện.

Quá trình điều tra đến nay, bị can Mai Tiến Dũng đã thừa nhận hành vi vi phạm, được Trí biếu 200 triệu đồng cảm ơn; bên cạnh đó, Trí còn hỗ trợ 380 triệu đồng tiền mua quà lưu niệm (bộ ấm chén) cho lễ kỷ niệm của Văn phòng Chính phủ. Hiện, bị can Dũng đã phối hợp với gia đình nộp lại số tiền 580 triệu đồng để khắc phục.

ĐỖ TRUNG