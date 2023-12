Long An kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, năng lượng sạch

Ngày 3-12, tại TP Tân An, UBND tỉnh Long An tổ chức Tọa đàm thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Long An với các địa phương và doanh nghiệp Hàn Quốc. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak; Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út tham dự tọa đàm.