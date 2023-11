Long An mong muốn doanh nghiệp Singapore phát huy mô hình các KCN Việt Nam-Singapore theo hướng bền vững

Ngày 29-11, tại TP Tân An, UBND tỉnh Long An tổ chức Tọa đàm thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Long An với doanh nghiệp Singapore.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Huỳnh Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, trải qua chặng đường 50 năm vun đắp và phát triển, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore luôn được quan tâm củng cố và phát triển toàn diện, hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại là trụ cột chiếm vị trí quan trọng nhất. Quan hệ song phương luôn được định hướng nâng tầm phát triển với mục tiêu hài hòa lợi ích chiến lược, thành quả hợp tác và tình hữu nghị vững chắc.

Hiện nay, hai nước đã ký kết thỏa thuận về thiết lập quan hệ Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh, tạo tiền đề vững chắc trong việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và năng lượng tái tạo, hướng đến sự phát triển nhanh và bền vững dựa vào các thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dựa vào những lợi thế đó, định hướng của Long An trong giai đoạn tới là thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng đến phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng gắn liền với bảo vệ môi trường nhằm hướng đến sự tăng trưởng bền vững.

Ông Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh: “Long An mong muốn doanh nghiệp Singapore tiếp tục nghiên cứu đầu tư, phát huy hiệu quả mô hình các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore theo hướng bền vững, tiến tới hình thành các hệ sinh thái công nghiệp - đổi mới sáng tạo - đô thị - dịch vụ - công nghệ cao tại tỉnh".

"Long An hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư tại Long An, nhất là trên các lĩnh vực ưu tiên và là thế mạnh của doanh nghiệp Singapore như: đổi mới công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, chuyển đổi số; chuyển đổi năng lượng xanh; hạ tầng công nghiệp, hạ tầng đô thị; y tế; công nghiệp chế biến, chế tạo, vật liệu, điện tử; phát triển thị trường tài chính; đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy khởi nghiệp. Long An cũng cam kết sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và luôn đồng hành hỗ trợ các dự án đầu tư và đảm bảo rằng các nhà đầu tư được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi theo quy định khi triển khai dự án tại Long An", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cam kết.

Cũng tại buổi toạ đàm, ông Roy Kho – Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM cho biết: “Singapore và Việt Nam đã ký các bản ghi nhớ về hợp tác phát triển kinh tế xanh và kinh tế số, điều này sẽ tạo tiền đề để đưa hợp tác giữa hai bên lên một tầm cao mới trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển bền vững, cơ sở hạ tầng, kinh tế số, chuyển đổi sáng tạo, tín chỉ carbon và hợp tác kết nối".

"Buổi tọa đàm ngày hôm nay sẽ là một cơ hội quý giá để hai bên chia sẻ góc nhìn, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như khám phá thêm nhiều tiềm năng hợp tác giữa Long An và Singapore. Tôi tin rằng vẫn có nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng hứng thú và cùng có lợi cho hai bên mà chúng ta có thể cùng thực hiện, đó là các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, logistics, nông nghiệp, và du lịch."- ông Roy Kho nói thêm.

Tại buổi tọa đàm, nhiều doanh nghiệp đã thảo luận, đóng góp ý kiến cũng như đề nghị ngành chức năng đàm phán với đối tác tại Singapore tạo điều kiện để doanh nghiệp 2 nước Việt Nam và Singapore được xuất nhập khẩu các sản phẩm.

Theo báo cáo, lũy kế đến nay, Singapore là quốc gia đứng đầu về số vốn đầu tư FDI với hơn 4 tỷ USD, chiếm 37% trong tổng số vốn FDI từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư tại tỉnh Long An.