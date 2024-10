Long An: Ngăn chặn vận chuyển, buôn bán trái phép heo qua biên giới

Ngày 2-10, UBND tỉnh Long An cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn vận chuyển, buôn bán trái phép heo qua biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu ngành chức năng, các địa phương cần triển khai tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân tổ chức nhập khẩu heo theo đúng quy định

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt, chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về ngăn chặn động vật, sản phẩm động vật vận chuyển qua biên giới.

Ông Nguyễn Văn Út yêu cầu ngành chức năng các địa phương cần triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tại địa phương tổ chức nhập khẩu heo theo đúng quy định; chỉ đạo chính quyền cấp xã, tổ chức thống kê, kiểm soát đàn heo của địa phương, đặc biệt là các xã có chung đường biên giới với Campuchia để kịp thời phát hiện sự biến động, tăng số lượng đột biến do có sự cấu kết, hợp thức hóa nguồn gốc đàn gia súc nhập lậu.

Công an các huyện biên giới, các đồn biên phòng, chi cục hải quan các cửa khẩu tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở khu vực biên giới, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép heo và các động vật khác qua biên giới thuộc địa bàn quản lý.

Ngành chức năng các địa phương phối hợp với cơ quan thú y kiểm tra, giám sát chặt chẽ các điểm thu gom, giết mổ heo, nhất là các điểm thu gom tiếp giáp biên giới, truy xuất nguồn gốc đối với các trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên động vật, trên heo nghi nhập lậu vào địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, giao Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An), phối hợp các sở, ngành có liên quan thành lập đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, ngăn chặn vận chuyển, buôn bán trái phép heo qua biên giới trên địa bàn tỉnh Long An. Nếu có vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện phải báo ngay UBND tỉnh Long An để kịp thời xử lý.

NGỌC PHÚC