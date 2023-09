Long An: Phát hiện nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke

Ngày 19-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Long An) cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Đức Hòa tạm giữ, xử lý nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Đức Hòa.