Long An: Tạm giữ thanh niên vận chuyển, mua bán 35kg pháo lậu

Ngày 3-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phạm Duy (27 tuổi, ngụ thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, Long An) để điều tra về hành vi "Vận chuyển, mua bán pháo lậu".