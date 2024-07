Long An: Thanh, kiểm tra tất cả bến phà liên tỉnh và nội tỉnh

Ngày 23-7, Thanh tra giao thông – Ban An toàn giao thông (Sở GTVT tỉnh Long An) cho biết, đơn vị vừa tiến hành kiểm tra 9 bến phà liên tỉnh với tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Tiền Giang, TPHCM và 137 bến phà nội tỉnh.

Thanh tra giao thông tỉnh Long An làm việc với chủ bến phà

Tại buổi kiểm tra, làm việc với các chủ bến phà và người điều khiển phương tiện, Thanh tra giao thông tỉnh Long An nhắc nhở chủ các bến phà và người dân tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện; điều kiện của người điều khiển phương tiện, như: bằng thuyền trưởng, máy trưởng, cùng trang thiết bị an toàn giao thông như áo phao, dụng cụ cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy…

Lực lượng thanh tra giao thông tỉnh Long An đã đình chỉ 5 bến phà không đủ điều kiện hoạt động

Ông Lê Thành Công, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 7 – Thanh Tra Giao thông Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, trong mùa mưa bão này, đơn vị tăng cường kiểm tra những bến phà có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ngoài ra, việc kiểm tra, rà soát các bến phà được các ngành chức năng tỉnh Long An thực hiện thường xuyên. Hiện tại, do điều kiện còn nhiều khó khăn, ngành chức năng sẽ thực hiện tuần tra, kiểm soát linh hoạt kết hợp tuyền truyền cho chủ bến, hành khách và người dân nâng cao ý thức đảm bảo an toàn cho hoạt động giao thông đường thủy trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra giao thông tỉnh Long An đã kiểm tra 68 bến phà, bến khách ngang sông. Đình chỉ hoạt động 5 bến phà không đủ điều kiện hoạt động.

NGỌC PHÚC