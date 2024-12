Long An thí điểm thực hiện Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VneID

Ngày 4-12, UBND tỉnh Long An cho biết, từ nay đến 31-12-2025, UBND tỉnh Long An sẽ triển khai thí điểm Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID (Sổ sức khỏe VNeID) tỉnh Long An nhằm phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID được đồng bộ, hiệu quả.