Long An xây dựng chính sách thu hút container vào cảng

Ngày 1-11, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút container vào cảng trên địa bàn tỉnh".

Cảng Quốc tế Long An đề xuất tỉnh Long An ban hành cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút hàng container

Tại hội thảo, ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, cho biết thời gian qua, Sở phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách thu hút container vào cảng trên địa bàn tỉnh Long An. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường bảo trì các tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông, thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa từ các nhà máy đến các cảng, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Song song đó, Sở tập trung chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm, các công trình mang tính đột phá.

Đại diện Cảng Quốc tế Long An cho biết về hạ tầng tại cảng đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa. Trong đó kết nối thuận lợi với các tỉnh Tây Nam bộ và các cửa khẩu của Campuchia. Tuy nhiên do chưa có Chi cục hải quan nên khách hàng e ngại giao nhận hàng hóa qua cảng, chưa thực hiện được hàng quá cảnh Campuchia.

Cảng Quốc tế Long An đề xuất tỉnh Long An ban hành cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút hàng container, đồng thời mong muốn địa phương tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống giao thông để đồng bộ hơn với năng lực khai thác của cảng.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết đến năm 2030, Long An hình thành 10 trung tâm logistics tại các huyện: Cần Giuộc, Bến Lức, Châu Thành, Cần Đước, Đức Huệ, Tân Trụ, thị xã Kiến Tường và nghiên cứu xây dựng trung tâm logistics tại huyện Đức Hòa. Qua đó, góp phần đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa Long An với các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL.

Việc xây dựng chính sách khuyến khích container vận chuyển qua cảng trên địa bàn tỉnh Long An thật sự cấp thiết để khai thác, phát huy tiềm năng khác biệt,…tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Đồng thời, tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Minh Lâm giao Sở GTVT tỉnh Long An làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nghiên cứu sâu từng khuyến nghị, ý kiến góp ý của các diễn giả, doanh nghiệp tại hội thảo. Có đánh giá dự kiến tác động, hiệu quả cụ thể của chính sách. Trong đó, cần xác định rõ cơ chế pháp lý, đối tượng cần được hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ sao cho hợp lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương tập trung thực hiện, đảm bảo trình tự, thủ tục theo luật định trình HĐND tỉnh Long An xem xét, ban hành Nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2024.

NGỌC PHÚC