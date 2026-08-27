Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: 157 người thiệt mạng

Tính đến sáng 27-8, thảm họa lũ quét tại khu vực miền Bắc Nepal, đoạn giáp biên giới với Trung Quốc, làm 157 người thiệt mạng, khoảng 400 người mất tích.

Lũ quét tại khu vực miền Bắc Nepal. Ảnh: KATHMANDU POST

Tờ Kathmandu Post đưa tin, sạt lở đất xảy ra ở phía Nepal và ảnh hưởng đến cửa khẩu Gyirong, làm gián đoạn giao thông, thông tin liên lạc và hệ thống điện tại khu vực Shigatse gần biên giới. Công tác cứu nạn, cứu hộ tại Nepal hiện đang được khẩn trương triển khai.

Lũ quét tràn xuống hạ lưu, cuốn trôi nhiều nhà cửa, đường sá, cầu cống và các công trình điện tại các ngôi làng của Nepal. Giới chức Trung Quốc và Nepal lo ngại số thương vong thực tế có thể cao hơn, cùng mức độ tàn phá nghiêm trọng.

Nước lũ dâng tại sông Trishuli, Nepal. Ảnh: XINHUA

Giới chức địa phương Nepal cảnh báo nguy cơ tổn thất về người là rất lớn, đồng thời kêu gọi cư dân sinh sống ven sông khẩn cấp di dời lên các vùng đất cao. Cảnh báo nguy hiểm đã được ban hành cho các huyện Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha và Chitwan.

Lũ quét tại khu vực sông Bhotekoshi, Nepal. Ảnh: KATHMANDU POST

Thảm họa thiên tai từ Nepal cũng đang đe dọa nghiêm trọng đến quốc gia láng giềng. Tại Ấn Độ, chính quyền đã phát lệnh cảnh báo lũ lụt khẩn cấp tại hai bang đông dân miền Bắc là Uttar Pradesh và Bihar.

Theo cảnh sát Nepal, trong số người nước ngoài được xác định mất tích có 133 người Ấn Độ, 47 người Mỹ, 34 người Australia, 33 người Anh, 24 người Canada.

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