Thế giới

Tổng thống Donald Trump lên tiếng về chuyến thăm của Giám đốc CIA tới Nga

SGGPO

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận chuyến thăm của Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe tới Moscow (Nga) trong tuần này là hoạt động bán thường lệ.

Giám đốc CIA John Ratcliffe. Ảnh: VCG
Giám đốc CIA John Ratcliffe. Ảnh: VCG

Theo tờ Moscow Times, trong cuộc phỏng vấn với nhà bình luận Glenn Beck ngày 26-8, Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ các thông tin cho rằng chuyến thăm có liên quan đến những mối đe dọa quân sự tiềm tàng của Nga nhằm vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc Anh.

Đề cập đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, ông Donald Trump cho rằng cả Moscow và Kiev dường như đều đã sẵn sàng cho một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột.

Hiện Nga và Mỹ đều không công bố nhiều thông tin về chuyến thăm Moscow của ông John Ratcliffe. Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Giám đốc CIA đã tới Moscow để tiến hành các cuộc tiếp xúc giữa cơ quan tình báo của hai nước.

Đây là chuyến thăm Moscow đầu tiên của ông John Ratcliffe trên cương vị Giám đốc CIA, đồng thời là chuyến thăm Nga ở cấp cao nhất của một quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump kể từ tháng 1-2026.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Donald Trump tổng thống giám đốc CIA tình báo chuyến thăm xung đột Nga-Ukraine John Ratcliffe

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn