Tổng thống Donald Trump lên tiếng về chuyến thăm của Giám đốc CIA tới Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận chuyến thăm của Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe tới Moscow (Nga) trong tuần này là hoạt động bán thường lệ.

Giám đốc CIA John Ratcliffe. Ảnh: VCG

Theo tờ Moscow Times, trong cuộc phỏng vấn với nhà bình luận Glenn Beck ngày 26-8, Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ các thông tin cho rằng chuyến thăm có liên quan đến những mối đe dọa quân sự tiềm tàng của Nga nhằm vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc Anh.

Đề cập đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, ông Donald Trump cho rằng cả Moscow và Kiev dường như đều đã sẵn sàng cho một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột.

Hiện Nga và Mỹ đều không công bố nhiều thông tin về chuyến thăm Moscow của ông John Ratcliffe. Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Giám đốc CIA đã tới Moscow để tiến hành các cuộc tiếp xúc giữa cơ quan tình báo của hai nước.

Đây là chuyến thăm Moscow đầu tiên của ông John Ratcliffe trên cương vị Giám đốc CIA, đồng thời là chuyến thăm Nga ở cấp cao nhất của một quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump kể từ tháng 1-2026.

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