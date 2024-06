Lừa hàng trăm triệu đồng của người học lái xe với chiêu thức “bao đậu”

Ngày 10-6, Công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Trí (sinh năm 1991, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.