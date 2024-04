Tại buổi lễ, các đại biểu đã theo dõi chương trình diễu binh, diễu hành và báo cáo kết quả huấn luyện của lực lượng với những màn duyệt đội ngũ, diễu hành phương tiện, những màn biểu diễn võ thuật công phu, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2, sáng 14-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15-4-1974 - 15-4-2024), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những chiến công, đóng góp của lực lượng cảnh sát cơ động trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng khẳng định, trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được tôi luyện trong khó khăn, gian khổ, kết thành ý chí sắt đá, lực lượng cảnh sát cơ động không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn tận trung với Đảng, tận hiếu với nhân dân.

Lực lượng cảnh sát cơ động luôn với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Và, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động đã anh dũng hy sinh.

Theo Thủ tướng, những chiến công và cống hiến, hy sinh kiên cường, thầm lặng đó của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tôn vinh, tri ân sâu sắc.

Thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân, trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động sẽ ngày càng nhiều hơn, nặng nề hơn, bao trùm toàn diện trên tất cả các mặt và khó khăn, phức tạp hơn. Với nhiệm vụ mới, Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh sát cơ động phải thực sự tinh nhuệ, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, vũ khí hiện đại; không ngừng đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược…

Dịp này, Thủ tướng cũng yêu cầu trong bất cứ hoàn cảnh nào, mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân nói chung, cảnh sát cơ động nói riêng đều phải quán triệt sâu sắc, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng này làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, pháp luật về xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động, trong đó có nội dung về các biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, lực lượng cảnh sát cơ động cần xử lý khôn khéo, hiệu quả các hoạt động tập trung đông người phá rối an ninh, bạo loạn, khủng bố; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Là một trong những lực lượng vũ trang nòng cốt, Thủ tướng đề nghị xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động với phương châm “pháp luật sắc, nghiệp vụ tinh, công nghệ giỏi, ngoại ngữ tốt, hình ảnh đẹp”. Thủ tướng cũng khẳng định, Nhà nước sẽ quan tâm, chăm lo đầu tư tương xứng, hiệu quả để lực lượng cảnh sát cơ động có đủ sức mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trước mắt và lâu dài.

ĐỖ TRUNG