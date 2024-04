50 năm lịch sử vẻ vang của lực lượng cảnh sát cơ động

Sáng nay, 14-4, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động (15-4-1974 - 15-4-2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Tới dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành và nguyên lãnh đạo Bộ Công an.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ 50 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động. Ảnh: Công an nhân dân

Lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển với nhiều lần thay đổi mô hình, tổ chức, tên gọi, phiên hiệu khác nhau, song lực lượng cảnh sát cơ động luôn chăm lo xây dựng, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng.

Với những thành tích vẻ vang, lực lượng cảnh sát cơ động được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Trong không khí chào mừng 50 năm ngày truyền thống, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay với khí thế hào hùng, thể hiện niềm vinh dự, tự hào, lớn mạnh của lực lượng cảnh sát cơ động.

Trước đó, trong bài viết nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động, Đại tướng, GS-TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát cơ động phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Khối rước ảnh Bác Hồ mở đầu cho lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Công an nhân dân

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, lực lượng cảnh sát cơ động thành lập trong bối cảnh toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đang dành toàn bộ sức lực, trí tuệ tập trung cho hai nhiệm vụ chiến lược: Thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới hòa bình, thống nhất đất nước.

Thời kỳ này, lực lượng cảnh sát cơ động luôn kề vai sát cánh với các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự của đất nước, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Ðảng, Nhà nước; trấn áp vụ bạo loạn gây rối do một số phần tử xấu trong thương binh gây ra tại Ninh Bình; trực tiếp chiến đấu, đánh sâu vào vùng tạm chiến, phá tề, trừ gian, diệt ác, giành thắng lợi trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự; tham gia tiếp quản miền Nam sau giải phóng; tổ chức lực lượng truy quét tàn quân ngụy còn lẩn trốn, bọn tội phạm hình sự, trộm cắp, đấu tranh khám phá các tổ chức phản động, chống phá, mưu đồ "phục quốc".

Khối nữ cảnh sát đặc nhiệm tham gia diễu hành tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Công an nhân dân

Đất nước thống nhất bước vào thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa, lực lượng cảnh sát cơ động được xác định là lực lượng vũ trang tin cậy, sắc bén, là "lá chắn thép" của Ðảng, Nhà nước, là nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự.

Trong giai đoạn thực hiện sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng cảnh sát cơ động đã tham mưu Ðảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và trực tiếp tham gia giải quyết dứt điểm các điểm nóng về an ninh trật tự, an ninh nông thôn, các tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội ở các địa phương như Thái Bình (năm 1997), Nam Định (năm 2002), Sóc Trăng (năm 2006)…

Đổi mới theo hướng chuyên sâu

Hiện nay, sau những lần cơ cấu, năm 2018, lực lượng cảnh sát cơ động được Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định cơ cấu lại tổ chức (K02) và được xác định là đơn vị nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên toàn quốc.

Để đáp ứng trong thời kỳ mới, trên cơ sở Đề án "Hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cơ động đến năm 2025, tầm nhìn 2030" của Chính phủ, Bộ Công an đã thành lập các đơn vị mang tính đặc thù, thể hiện tính cơ động, vũ trang, chiến đấu cao như lực lượng Kỵ binh, Trung đoàn Không quân Công an nhân dân...

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với lực lượng cảnh sát cơ động

Hiện nay, lực lượng cảnh sát cơ động được kiện toàn theo hướng chuyên sâu, tập trung thống nhất, đảm bảo đầy đủ và phân định rõ ràng, rành mạch; các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh và cảnh sát cơ động công an các địa phương bố trí theo các vùng chiến lược, các địa bàn trọng yếu, tạo nên thế trận an ninh vững chắc, đảm bảo tính cơ động, tiếp ứng nhanh khi có tình huống xảy ra.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, song song với nhiệm vụ củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng lực lượng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ðảng, Chính phủ, Ðảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an những vấn đề cần thiết, cấp bách về chức năng, nhiệm vụ, trang bị phương tiện vũ khí, công cụ hỗ trợ, chế độ chính sách…

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trải qua 50 năm, lực lượng cảnh sát cơ động luôn chiến đấu, xây dựng và phát triển, đã và sẽ tiếp bước xứng đáng truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, nguyện một lòng tận trung với Ðảng, tận hiếu với dân, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chủ động ra quân nhanh, trấn áp mạnh, đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập trong tình hình mới.

ĐỖ TRUNG