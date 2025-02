Lượng hàng hóa, bưu phẩm Vietnam Post vận chuyển tăng 45% trong dịp Tết Ất Tỵ

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2025 (tức ngày 26 tháng Chạp đến mồng 4 Tết Ất Tỵ), sản lượng vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm lên tới 1.051 tấn (tăng 45% so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó có gần 884.000 tờ/cuốn báo tết được Vietnam Post vận chuyển, khai thác, phát hành thành công.

Vietnam Post đảm bảo mạng lưới vận chuyển, giao nhận hàng hóa, bưu phẩm thông suốt trong dịp Tết Ất Tỵ vừa qua

Ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới, khi nhiều doanh nghiệp còn trong kỳ nghỉ, Vietnam Post đã ra quân, tiên phong khai thác và vận chuyển những chuyến hàng đầu tiên đến tay khách hàng. Điển hình như, trong ngày 1 và 2-2 (mồng 4 và 5 Tết Ất Tỵ), Bưu điện Trung tâm Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp Trung tâm Vận chuyển và kho vận Bưu điện TP Hà Nội tiếp nhận và khai thác gần 16.000 bưu gửi của khách hàng lớn. Mặc dù số lượng bưu gửi tăng cao nhưng với quy trình chặt chẽ và sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, công nhân viên và người lao động, toàn bộ bưu gửi đã được khớp nối, vận chuyển phát trong ngày.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phụ trách Hội đồng thành viên Vietnam Post cho biết, ngay từ sáng đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ, toàn mạng lưới đã khẩn trương bắt tay triển khai kịch bản kinh doanh; lãnh đạo Vietnam Post đã quán triệt, yêu cầu tất cả cán bộ, công nhân viên và người lao động nghiêm túc bắt tay vào triển khai công việc hiệu quả, chất lượng với tinh thần cao nhất.

Nhân viên Vietnam Post phân loại hàng hóa trong ngày đầu ra quân năm mới

Bên cạnh chuyển phát hàng hóa, thư báo, đảm bảo an toàn, bảo mật dịch vụ chuyển phát KT1 (văn bản, tài liệu của Đảng, Nhà nước), dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ dịch vụ tài chính ngân hàng qua hệ thống Vietnam Post cũng tăng mạnh. Tổng số tiền nhận trả hàng ngày đạt gần 900 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Số dư dịch vụ tiết kiệm Bưu điện toàn mạng lưới trong dịp Tết Ất Tỵ đạt hơn 84.900 tỷ đồng, tăng hơn 1.135 tỷ đồng so với đợt cuối năm 2024.

Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 1 và 2-2025 cơ bản hoàn thành tại các địa phương với tổng số tiền chi trả đạt trên 8.400 tỷ đồng cho 758.949 người hưởng. Công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và tiền quà tết cho các gia đình chính sách kỳ tháng 1 và 2-2025 được chi trả thành công với tổng số tiền là 3.050 tỷ đồng. Công tác chi trả bảo trợ xã hội được thực hiện nhanh chóng với tổng số tiền 3.675 tỷ đồng cho hơn 2.800 người hưởng.

Nhân viên Vietnam Post thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trong dịp Tết Ất Tỵ vừa qua

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa tết của người dân trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Vietnam Post đã triển khai hơn 3.000 điểm bán hàng tại các bưu cục, Bưu điện - Văn hóa xã. Đặc biệt, Vietnam Post đã phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh/thành phố tổ chức gian hàng và tham gia các hoạt động “Chợ tết Công đoàn” trên cả nền tảng online và trực tiếp tại địa phương. Qua đó, góp phần đảm bảo ổn định nguồn cung ứng và đa dạng hàng hóa, lương thực, thực phẩm dịp tết, mang đến sự thuận tiện cho người dân, khách hàng khi mua sắm các sản phẩm, hàng hóa trong dịp tết cổ truyền dân tộc.

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Vietnam Post, Vietnam Post đang bước vào một giai đoạn mới với những yêu cầu hết sức cấp bách và cần nhiều sự bứt phá để vững vàng phát triển cùng đất nước. Điều này đòi hỏi toàn hệ thống chung sức, đồng lòng, dồn toàn lực để triển khai hiệu quả những định hướng chiến lược đã đề ra. “Với tinh thần mới cùng ý chí “Quyết tiến - Quyết thắng”, Vietnam Post đã tăng tốc, quyết liệt hành động ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 25% trong năm 2025, tạo tiền đề nâng cao thu nhập, lập thành tích chào mừng 80 năm thành lập ngành Bưu điện”, ông Chu Quang Hào cho biết.

TRẦN BÌNH