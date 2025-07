Lương tâm và trách nhiệm

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP) thuộc Bộ Y tế, đồng thời khởi tố 18 bị can. Cơ quan điều tra xác định các bị can đã nhận 75 tỷ đồng để cấp “khống” khoảng 10.000 giấy tiếp nhận hồ sơ công bố đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.