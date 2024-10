Mãn nhãn trước màn biểu diễn võ thuật, khí công giữa Quảng trường Ngọ Môn

Sáng 26-10, tại Quảng trường Ngọ Môn (trước mặt Đại nội Huế), Bộ Công an khai mạc Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI - khu vực 4. Gần 4.000 vận động viên tham gia đến từ Công an các tỉnh, thành phố, các trường CSND và ANND cùng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tham dự.