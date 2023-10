Mạo danh tổng đài các hãng taxi để trục lợi

Ngày 13-10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 1 xử phạt nhiều tài xế giả thương hiệu, dịch vụ vận chuyển trên địa bàn.