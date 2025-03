Máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 mới: Thoải mái sử dụng dù làm việc, học tập hay giải trí

Trọng bộ máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 mới mang đến sự thoải mái khi sử dụng.

Để làm nên một sản phẩm công nghệ phục đắc lực, tiện dụng cho mục đích học tập của học sinh sinh viên hay làm việc văn phòng, máy tính bảng cần có một bộ bàn phím và lần này, HUAWEI đã chú trọng vào nó. Bàn phím thông minh HUAWEI sở hữu thiết kế tháo rời thuận tiện cho việc di chuyển mọi lúc, mọi nơi. Người dùng chỉ cần một thao tác nhẹ, bàn phím đã được gắn vào hay tháo ra tùy mục đích sử dụng.

Với hành trình phím 1,5 mm, khi dùng bàn phím mang lại trải nghiệm gõ dễ dàng và điều làm người dùng hài lòng là bàn phím cũng có sẵn phím Esc cùng tổ hợp phím tắt Fn, giúp các thao tác trên HUAWEI MatePad 11.5 mới trở nên thân thuộc như trên máy tính. Và trên sản phẩm này, người dùng cài đặt hoặc có sẵn những ứng dụng văn phòng, học tập căn bản.

Với chiếc máy tính bảng này, bàn phím thông minh HUAWEI còn có vai trò như một bộ ốp bảo vệ khi gắn vào vì một bề mặt khác của chiếc bàn phím được thiết kế ôm sát chiếc máy tính bảng và còn thêm một bản lề cơ động để gấp lại hay bật ra tuỳ mục đích sử dụng.

Khi ốp bộ bàn phím lên chiếc máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 mới và gập lại, nó như một cuốn sổ bìa da màu xám không gian sang trọng và khi mở ra thì như mở cả một hệ sinh thái công nghệ của nhà sản xuất này. Bên cạnh đó, nếu tính riêng HUAWEI MatePad 11.5 với trọng lượng 499g và độ mỏng chỉ 6,85mm thì cho dù gắn bộ bàn phím đi kèm, người dùng có thể thoải mái mang theo để học tập và làm việc ở bất kỳ nơi đâu.

HUAWEI đã đưa ghi chú tiện lợi HUAWEI Notes, bộ ứng dụng văn phòng WPS chuẩn PC được tích hợp sẵn giúp người dùng dễ dàng soạn thảo văn bản, tạo trang tính và thực hiện bản trình chiếu dễ dàng ở bất cứ đâu. Và cũng thật bất ngờ, người dùng dễ dàng thao tác với bộ ứng dụng WPS trên HUAWEI MatePad 11.5 mới mà không mất nhiều thời gian để làm quen.

Ở trong thao tác này, chỉ một khác biệt duy nhất giữa người dùng laptop với taplet là có những thao tác, người dùng taplet phải chạm lên màn hình để xử lý song với những bạn trẻ, người quen xài smartphone và laptop thì thao tác trên màn hình như một thói quen, do đó càng tiện lợi hơn.

Ngày nay, với các máy in kết nối không dây, tính năng Huawei Print được tích hợp trong bộ ứng dụng WPS chuẩn PC cũng giúp người dùng dễ dàng in tài liệu chỉ với một thao tác chạm đơn giản. Người dùng đã khai thác nó, mang lại kết quả hài lòng khi in những văn bản cho một cuộc họp.

Với Note thì không thể thiếu bút cảm ứng, HUAWEI mang đến sự kết nối nhanh gọn với M-Pencil Package. Mọi cử chỉ gần như chân thật khi dùng bút cảm ứng để vẽ, viết lên HUAWEI MatePad 11.5. Đây là điều mà nhà sản xuất này đã làm rất tốt, thậm chí tốt hơn các hãng khác ở các sản phẩm máy tính bảng gần đây.

HUAWEI đã phát triển bộ công cụ HUAWEI Notes khá thân thiện và dễ sử dụng. Đến sản phẩm này ứng dụng HUAWEI Notes được thiết kế riêng mang đến cho người dùng trải nghiệm ghi chép thông minh, sáng tạo với nhiều tính năng tiện dụng và giao diện cá nhân hóa, khi nó hiển thị tệp dưới hai chế độ: Chế độ Kệ sách và chế độ danh sách.

Đặc biệt tính năng phát lại ghi chú (Note Replay) được trang bị trên HUAWEI MatePad 11.5 mới kết hợp bản ghi âm và ghi chép tay, giúp người dùng không bỏ sót bất kỳ một ý nào của bài giảng hay cuộc họp quan trọng… mang lại rất nhiều tiện ích văn giới văn phòng, phục vụ tích cực cho việc học tập của học sinh, sinh viên.

Máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 mới được trang bị màn hình HUAWEI FullView 11.5 inch cùng tỷ lệ màn hình 3:2 khá thân thuộc, người dùng có trải nghiệm tập trung hơn khi học tập và làm việc. Với sản phẩm này, nó không quá to hay quá nhỏ nên đã mang đến sự cảm nhận vừa vặn khi dùng thực tế, dù lướt web, xem phim hay chơi game…

Điều làm người dùng hài lòng là sản phẩm này được trang bị màn hình PaperMatte với công nghệ khắc chống chói cấp nano, máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 mới có khả năng giảm thiểu nhiễu sáng lên đến 97%. Dùng sản phẩm này trong những ngày qua, người dùng đã thấy rõ sự khác biệt nếu so với sản phẩm khác, đặc biệt khi ngồi làm việc ngoài trời. Điều này hết sức quan trọng với người dùng, nhất là người dùng có thị lực không tốt, hay làm việc nhiều trước các thiết bị điện tử.

Bên cạnh đó, Huawei đã loại bỏ khung nhựa ở màn hình nhằm mang lại tỷ lệ màn hình so với thân máy lên đến 86%, giúp người dùng có tầm nhìn rộng hơn. Điều này vốn chỉ được áp dụng ở các dòng máy tính bảng flagship trước đó. Ngoài ra, với màn hình có độ phân giải 2200 x 1440 và tốc độ làm mới lên đến 120 Hz, các thao tác trên máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 Mới sẽ trở nên mượt mà, linh hoạt và thuận tiện.

Về phần cứng, HUAWEI vốn có độ hoàn thiện cao. Thân máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 mới làm bằng kim loại nguyên khối mang đến giao diện thanh lịch, sang trọng. Ăng-ten CSM chống nhiễu kim loại, phát triển bởi trung tâm năng lực ăng-ten RF của Huawei Research Centre ở Phần Lan, được tích hợp sẵn trong thân máy đã tối ưu khả năng truyền tín hiệu, đem lại trải nghiệm liền mạch.

Với viên pin lớn 7700 mAh, sản phẩm này thoải mái duy trì ở chế độ nghỉ trong vòng 60 ngày và lên đến 10 giờ phát video liên tục và sạc nhanh 22,5 W, giúp sạc đầy trong vòng 125 phút… nên khi dùng nó làm việc hay học tập đều cho cảm giác an tâm, không lo hết pin.

Và dĩ nhiên, khi làm việc, học tập hay giải trí… âm thanh cũng đóng một vai trò quan trọng. HUAWEI MatePad 11.5 mới sử dụng thuật toán âm thanh HUAWEI Histen 9.0 và hệ thống bốn loa ở bốn góc máy, mang đến trải nghiệm âm thanh vòm sống động khi giải trí, rõ ràng hơn khi học tập và hội thảo trực tuyến.

Sản phẩm này đã được mở bán tại hệ thống CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt và FPT và các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop và từ nay đến 30-3-2025, ngoài bàn phím rời và bộ ứng dụng văn phòng WPS 2.0 và HUAWEI Notes được tích hợp sẵn, khách hàng sẽ nhận được bộ quà tặng bao gồm bút cảm ứng Huawei M-Pencil, chuột thông minh (kết nối không dây với máy tính bảng) và gói VTVcab On… với tổng giá trị quà tặng lên đến 4 triệu đồng.

KIM THANH