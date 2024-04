Miền Bắc mát mẻ, miền Nam nóng bức

Hôm nay (10-4), Hà Nội vẫn mát mẻ, trời mù mây, có mưa nhỏ vào sáng sớm. Trong khi, dự báo nhiệt độ TPHCM tiếp tục trên 37 độ C.

Đường sá ở Hà Nội sáng sớm mưa ướt, trời mù mây. Ảnh: VĂN PHÚC

Cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hôm qua 9-4, khu vực Nam bộ đã có nắng nóng diện rộng, miền Đông nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến là 36-38 độ C, một số nơi như Biên Hòa (Đồng Nai) 40 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 39,5 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 39,2 độ C… kèm độ ẩm phổ biến còn 45-50%. Khu vực Tây Nguyên cũng có nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cùng nhiều chuyên gia dự báo, hôm nay và ngày mai 11-4, Nam bộ vẫn nắng nóng diện rộng như hôm qua. Nhiệt độ cao nhất tại TPHCM hôm nay và mai khoảng 37 độ C, ngày 12-4 có thể tăng lên 38 độ C…

Đợt cao điểm nắng nóng gay gắt tại TPHCM có thể kéo dài 6-7 ngày nữa, sau đó giảm 1-2 độ C so với hiện nay nhưng vẫn còn nắng nóng kéo dài.

Trong khi hôm nay, Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ vẫn se lạnh đến mát, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội khoảng 29-30 độ C. Một số nơi ở miền Bắc có mưa nhỏ, sương mù sáng sớm. Về cuối tuần này, nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng dần lên.

VĂN PHÚC