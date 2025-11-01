Miền Bắc sắp có rét đậm

Theo cơ quan khí tượng, đợt không khí lạnh (mới) này có cường độ mạnh, khiến nền nhiệt ở phía Bắc nước ta tụt mạnh hơn các đợt tăng cường vừa qua, có nơi rét đậm (dưới 15 độ C).

Dự báo, chiều và tối mai 2-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó mở rộng vùng ảnh hưởng

Chiều 1-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia phát tin cảnh báo, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam lục địa châu Á.

Khoảng chiều và tối mai 2-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ. Sau đó, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung bộ. Trên đất liền, sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm 2-11 đến ngày 4-11, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa.

Đồng thời cũng từ đêm 2-11, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Khu vực Tây Bắc bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3-11 đến ngày 4-11 thì khu vực này chuyển rét.

Trước đó, không khí lạnh đã tràn về miền Bắc từ ngày 19-10 và liên tục được tăng cường cho đến nay, gây mưa lũ lớn ở Trung bộ. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh tăng cường vừa qua chỉ gây lạnh đến rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến dao động 18-21 độ C.

Còn với đợt không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc từ tối 2-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, nhiệt độ thấp nhất phổ biến sẽ xuống chỉ còn 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C (ngưỡng rét đậm). Đợt này, Hà Nội có mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn diện rộng, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo.

Còn hơn 19.000 căn nhà bị ngập ở Trung bộ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ lịch sử ở miền Trung tính đến chiều tối 1-11. Tính đến thời điểm tổng hợp báo cáo, mưa lũ đã làm 36 người chết và mất tích (tăng thêm 1 người so với báo cáo buổi sáng 1-11 và tăng thêm 2 người so với báo cáo chiều 31-10). Trong đó 32 người chết (nhiều nhất là tại TP Đà Nẵng) và 4 người mất tích cùng 44 người bị thương (nhiều nhất là tại TP Đà Nẵng). Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng cho biết đến chiều tối 1-11 vẫn còn 19.245 nhà bị ngập tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.

PHÚC HẬU