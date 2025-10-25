Ngày mai (26-10), miền Bắc hứng thêm đợt không khí lạnh

Miền Bắc và miền Trung đang hứng đợt không khí lạnh đầu mùa. Từ sáng mai (26-10), lớp không khí lạnh tăng cường tiếp tục bổ sung.

Hà Nội trở lạnh từ ngày 19-10 đến nay và tiếp tục có không khí lạnh tăng cường vào sáng mai 26-10. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hôm nay (25-10), một bộ phận không khí lạnh (mới) đang di chuyển xuống phía Nam lục địa châu Á và sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta trong 24-48 giờ tới.

Theo đó, từ khoảng gần sáng mai (26-10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó lan lần lượt xuống Bắc Trung bộ, sang một số nơi ở Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Trước đó, từ ngày 19-10, đợt không khí lạnh đầu mùa đã bắt đầu tràn về miền Bắc và Trung bộ. Đến khoảng ngày 22-10, lớp sóng không khí lạnh đậm hơn đã tăng cường (bổ sung) xuống khiến nền nhiệt tại Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc xuống mức lạnh đến rét (Hà Nội chỉ còn 18 độ C). Lớp không khí lạnh bổ sung xuống từ sáng mai 26-10 là không khí lạnh tăng cường.

Trên đất liền sẽ có gió Đông Bắc sẽ mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục lạnh, vùng núi trời rét về đêm và sáng.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, nhiệt độ thấp nhất phổ biến đợt này khoảng 19-22 độ C, vùng núi có thể xuống dưới 17 độ C.

Hà Nội về đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên khu vực từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Hiện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia chưa có nhận định cụ thể vào thời điểm nào thì đợt không khí lạnh này sẽ kết thúc.

