Sáng sớm mai 19-10, không khí lạnh tràn về miền Bắc

Đợt không khí lạnh này sẽ được tăng cường vào ngày 20 hoặc 21-10, bao phủ sâu tới Trung bộ.

Hà Nội sáng sớm 18-10 không có sương mù như ngày 17-10 nhưng sắp đón không khí lạnh. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hiện ở phía Bắc lục địa châu Á có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ được tăng cường thêm trong vài ngày tới. Đây là đợt không khí lạnh rõ rệt đầu tiên của mùa Thu - Đông năm 2025-2026, ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Từ gần sáng 19-10, khối không khí lạnh này bắt đầu tác động đến khu vực Đông Bắc bộ, khiến thời tiết chuyển lạnh đến se lạnh. Đến ngày 20 và 21-10, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn, mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi thuộc Tây Bắc bộ, Trung Trung bộ.

Vì vậy, những nơi đã có không khí lạnh bao phủ từ ngày 19-10 sẽ càng lạnh hơn (vùng núi cao có thể rét nhẹ).

Dưới tác động của không khí lạnh, nhiều nơi ở Bắc bộ sẽ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi kèm dông. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho rằng, từ đêm 19-10, khu vực Bắc bộ trời trở mát, nhưng từ đêm 20-10, nhiệt độ giảm sâu, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt này dao động 19-21 độ C ở đồng bằng, 17-19 độ C ở trung du và dưới 16 độ C tại vùng núi cao.

Hà Nội sáng sớm 18-10, trời mát. Ảnh: PHÚC HẬU

Khu vực Hà Nội sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 19-10, thời tiết chuyển mát và từ đêm 20-10, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, từ chiều tối và đêm 19-10, khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có mưa, mưa vừa và dông. Riêng phía Nam Trung bộ có nơi mưa to do không khí lạnh kích hoạt.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài khoảng 4-5 ngày, từ ngày 19 đến 23 hoặc 24-10, sau đó giảm dần. Đây là đợt không khí lạnh mở đầu cho mùa lạnh năm 2025-2026 ở nước ta.

PHÚC HẬU