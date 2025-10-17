Không khí lạnh về sớm, Hà Nội xuất hiện sương mù

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, miền Bắc và Hà Nội đang dần vào mùa có sương mù, cần chú ý khi tham gia giao thông vì tầm nhìn hạn chế.

Lúc 7 giờ sáng nay 17-10, trên đường Lê Quang Đạo (khu vực Mỹ Đình), Hà Nội mù sương. Ảnh: PHÚC HẬU

Sáng sớm nay 17-10, Hà Nội xuất hiện lớp sương mù tương đối dày so với bình thường, tầm nhìn giảm mạnh vào lúc nửa đêm về sáng.

Từ sáng sớm, trong các ngõ ngách ở ngoại thành Hà Nội, sương mù buông phủ. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nguyên nhân chính là do khối không khí lạnh đầu mùa năm nay có xu hướng xuất hiện sớm hơn trung bình, bắt đầu hoạt động từ giữa tháng 10 và tăng dần cường độ từ tháng 11.

Sương mù trên một cánh đồng đào ở ngoại ô khu vực phường Dương Nội (TP Hà Nội). Ảnh: PHÚC HẬU

Bầu trời Hà Nội phủ sương mù sáng 17-10

Nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ vào thời điểm này được dự báo xấp xỉ hoặc thấp hơn 0,5 - 1 độ C so với cùng kỳ nhiều năm. Không khí lạnh yếu kết hợp độ ẩm cao từ vịnh Bắc bộ, cộng thêm nghịch nhiệt và lặng gió, đã tạo điều kiện để sương mù hình thành và duy trì trong nhiều giờ sáng nay.

Nhiệt độ Hà Nội se lạnh vào sáng sớm 17-10 cùng với sương mù đầu mùa. Ảnh: PHÚC HẬU

Các chuyên gia khí tượng cho biết, mùa sương mù ở Hà Nội thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, đỉnh điểm vào các tháng 12 đến tháng 2 khi trời lạnh và độ ẩm cao. Bụi mịn và ô nhiễm không khí trong giai đoạn này cũng làm sương thêm dày đặc, gây cảm giác nặng nề và khó tan dù có nắng nhẹ.

PHÚC HẬU