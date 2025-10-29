Tiếp tục có không khí lạnh tăng cường

Một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển từ phía Bắc lục địa xuống phía Nam lục địa. Ảnh vệ tinh lúc 17 giờ. Nguồn: Z.E

Theo cơ quan khí tượng, khoảng chiều tối và đêm 30-10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó lan rộng xuống Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Trên đất liền của các khu vực nêu trên sẽ có gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 30-10 đến 1-11, do kết hợp của không khí lạnh với nhiễu động gió Đông, khu vực Đông Bắc bộ có mưa rải rác. Từ đêm 1-11, Bắc bộ và Bắc Trung bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất đợt này tại các khu vực nêu trên là 19-22 độ C, vùng núi dưới 17 độ C. Riêng Hà Nội từ ngày 30-10 đến 1-11 có mưa, từ đêm và sáng 1-11 Hà Nội lạnh, nhiệt độ còn 20-22 độ C.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao, kết hợp không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Trong những ngày vừa qua, nhiều nơi ở Trung bộ đã hứng lượng mưa rất lớn, nhiều nơi xuất hiện lũ lớn, trọng tâm là TP Huế và TP Đà Nẵng (nước lũ vượt báo động 3).

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nguyên nhân gây ra đợt mưa lũ đặc biệt lớn ở các tỉnh miền Trung những ngày vừa qua là do tổ hợp hình thế thời tiết gồm không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên, cộng thêm trường gió Đông ẩm hoạt động ở mực 1.500-5.000m. Đây là một trong những hình thế gây mưa lớn rất điển hình của miền Trung vào thời điểm này hàng năm, các đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài đều do tổ hợp thời tiết này gây ra.

PHÚC HẬU