“Miễn dịch Không gian mạng” của Kaspersky đóng vai trò quan trọng khi Việt Nam ứng dụng IoT

Cục An toàn Thông tin (Bộ TT-TT) phối hợp cùng công ty an ninh mạng toàn cầu Kaspersky tổ chức hội thảo thường niên nhằm chia sẻ, trao đổi về kỹ thuật và chuyên môn về an toàn thông tin.