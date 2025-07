Miền Nam mưa rải rác, miền Bắc và Trung nắng nóng chói chang

Phía Nam có mưa rào rải rác

Cập nhật thông tin đến chiều 29-7 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Theo dữ liệu từ hệ thống đo mưa tự động Vrain, mưa tập trung chủ yếu tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Quảng Trị là địa phương có lượng mưa cao nhất tới 117mm, tiếp đến là các tỉnh Lâm Đồng 83mm, Quảng Ngãi 46mm và Gia Lai 38mm.

Trong khi tại khu vực Nam bộ, mưa chỉ rải rác với lượng không lớn. Một số nơi ở tỉnh, thành: Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, TPHCM và Cần Thơ chỉ mưa 10-25mm, không đồng đều.

Ảnh chụp từ vệ tinh những ổ mây dông xuất hiện lúc 19 giờ ngày 29-7 tại Đông Nam bộ và Nam Trung bộ

Cơ quan khí tượng dự báo từ tối 29 đến hết ngày 30-7, mưa tiếp tục xảy ra tại phía Tây tỉnh Quảng Trị, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ. Mưa tập trung vào chiều và tối, có nơi mưa to với lượng 15-30mm, thậm chí trên 60mm.

Nắng nóng kéo dài ở phía Bắc

Trong khi đó, ngày 29-7, khu vực Bắc bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, một số nơi vượt 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp (55-65%).

Một số trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao như: xã Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) 37,4 độ C, xã Chợ Rã (tỉnh Thái Nguyên) 37,3 độ C, Trạm khí tượng Láng (Hà Nội) và xã Bắc Mê (tỉnh Tuyên Quang) cùng đạt 37,2 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo ngày 30-7, khu vực Bắc bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm 55-60%, thời gian nắng nóng kéo dài từ 11 đến 17 giờ. Khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Hà Nội ít xe cộ hơn vào buổi trưa những ngày nắng nóng. Ảnh: PHÚC HẬU

Ngày 31-7, nắng nóng tiếp tục duy trì tại đồng bằng Bắc bộ, từ tỉnh Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Khánh Hòa, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tiếp tục ở mức thấp, thời gian nắng nóng kéo dài trong ngày.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 1-8, nắng nóng sẽ chấm dứt ở Bắc bộ, nhưng tại Trung Bộ, nắng nóng vẫn kéo dài thêm nhiều ngày tới.

PHÚC HẬU