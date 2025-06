Tài xế thừa nhận cưỡng đoạt 4,2 triệu đồng của hai người dân ở Lào Cai

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, chiều 17-6, Thái Ngọc Anh bị tố đã yêu cầu hai thím cháu G.H. (SN 2000) và C.M. (SN 1993), cùng trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, chuyển khoản số tiền 4,2 triệu đồng sau khi chở họ từ khu vực chân cầu Thăng Long đến đầu đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, quãng đường khoảng 22km.

Tại cơ quan công an, bước đầu Ngọc Anh khai nhận từng là tài xế taxi của một hãng xe lớn ở Hà Nội, hiện hành nghề tự do quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình. Khi thấy hai người khách tìm xe về Mường Khương, đối tượng chở họ ra đầu cao tốc, nhưng sau đó viện lý do không đón được xe rồi “gợi ý” tiếp tục chở đi với giá cao. Khi hai hành khách từ chối, Ngọc Anh yêu cầu họ trả 4,2 triệu đồng cho đoạn đường vừa di chuyển. Do lo sợ, nạn nhân đã chuyển khoản.

“Tôi chỉ nói to, không đe dọa, bảo nếu không trả thì tôi sẽ chở quay lại Mỹ Đình”, Ngọc Anh khai. Sau khi nhận tiền, tài xế bỏ mặc họ tại đầu đường cao tốc rồi rời đi.

Thái Ngọc Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngọc Anh thừa nhận đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và bày tỏ hối hận. “Tôi rất ân hận, mong được bồi thường toàn bộ chi phí cho hai nạn nhân và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật”, Ngọc Anh nói.

Theo lời khai, hành vi xuất phát từ hoàn cảnh nợ nần, túng quẫn. Trước khi bị công an triệu tập, Ngọc Anh đã chủ động liên hệ với người hỗ trợ hai nạn nhân để xin được hoàn trả lại tiền, nhưng không được chấp nhận.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, trưa 13-6, anh G.H. cùng thím là bà C.M. đến Bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để bắt xe khách về Lào Cai. Tại bến, hai người được một nhân viên nhà xe tiếp cận, sau đó gọi giúp hai xe ôm đưa ra đường Phạm Hùng để đón xe khách. Khi di chuyển, một trong hai tài xế xe ôm đề nghị gọi taxi với giá 700.000 đồng (bao gồm cả tiền xe ôm và xe khách) để chở hai người đuổi theo xe khách vào cao tốc. Hai thím cháu đồng ý và tài xế gọi Thái Ngọc Anh điều khiển ô tô đến đón. 2 thím cháu (áo da cam và trắng) làm việc với cơ quan công an Trên đường đi, do không thấy xe khách, hai hành khách yêu cầu dừng xe. Khi dừng gần lối vào cao tốc Hà Nội – Lào Cai, Thái Ngọc Anh yêu cầu trả 4,2 triệu đồng tiền cước. Hai hành khách phản ứng, cho biết đã thanh toán 700.000 đồng như thỏa thuận ban đầu cho tài xế xe ôm. Khi họ từ chối trả thêm tiền, Thái Ngọc Anh dọa sẽ chở trở lại Bến xe Mỹ Đình. Lo sợ, anh G.H. nhắn tin cho người thân chuyển khoản 4 triệu đồng và đưa thêm 200.000 đồng tiền mặt. Sau đó, hai người được cho xuống xe. Vụ việc được người dân đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và gây bức xúc dư luận. Qua xác minh, gia đình hai nạn nhân thuộc diện khó khăn. Nhận được phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp Công an phường Mỹ Đình 2 vào cuộc xác minh, làm rõ.

ĐỖ TRUNG