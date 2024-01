Miền Nam nắng nóng, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao

Theo các chuyên gia khí tượng, thời tiết ở TPHCM và Nam bộ hiện nay đang có hình thái buổi trưa nắng nóng gay gắt, dẫn đến cảm giác oi nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 4-1 tại TPHCM là 34oC (tình trạng này sẽ kéo dài đến ít nhất thứ ba tuần sau, chủ đạo là nắng nhiều).

Cao điểm nắng nóng vào các buổi trưa và đầu giờ chiều, nếu đi ngoài đường có cảm giác như bị sấy tóc. Nhiệt độ ngoài trời luôn cao hơn trong lều khí tượng khoảng 2-3oC.

Tuy nhiên, về đêm và sáng sớm, nền nhiệt lại giảm xuống khá thấp (22-23oC) do buổi tối quang mây, gây bức xạ nhiệt mạnh mẽ. Như vậy, nền nhiệt giữa ngày và đêm tại TPHCM có sự chênh lệch khá cao (hơn 10oC) và sẽ duy trì trong nhiều ngày tới, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người có sức để kháng yếu, mẫn cảm thời tiết.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, xu thế dông nhiệt cục bộ ở Nam bộ cũng sẽ giảm dần từ cuối tuần này. Do đó, miền Nam chủ đạo nắng ráo. Còn Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 6 đến 11-1, Nam bộ nắng nóng cục bộ.

