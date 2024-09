Miền Trung giảm mưa, lũ trên sông Đồng Nai xuống chậm

Khu vực Nam Nghệ An và Hà Tĩnh là trọng điểm mưa. Cụ thể, tại TP Vinh (Nghệ An), lượng mưa lên tới 158mm, còn tại Cương Gián (Hà Tĩnh) là 213,6mm.

Mưa to ở TP Vinh, ngày 23-9

Mưa lớn đã gây ra ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như hệ thống đê điều và các công trình thủy lợi trong khu vực.

Theo dự báo, từ chiều tối đến đêm 23-9, mưa vừa đến mưa to sẽ tiếp tục diễn ra tại các khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 100mm.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa, Bắc Nghệ An và từ Quảng Trị đến Quảng Nam cũng có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 24-9, mưa lớn ở khu vực Trung bộ có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, các địa phương vẫn cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết và triển khai các biện pháp phòng chống để đảm bảo an toàn, đặc biệt đối với hệ thống đê điều, các công trình phòng chống lũ lụt, và khu dân cư tại các vùng trũng.

Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai, nguy cơ ngập lụt và sạt lở tại Tân Phú, Định Quán Cũng trong chiều 23-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát tin cảnh báo về tình hình lũ trên sông Đồng Nai. Theo đó, mực nước tại trạm Tà Lài vào lúc 13 ngày 23-9 đã xuống nhưng rất chậm và đạt mức 112,47m, chỉ thấp hơn mức báo động 2 là 0,03m. Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại Tà Lài được dự báo sẽ dao động trên mức báo động 1, vẫn tiếp tục có nguy cơ ngập lụt và sạt lở bờ sông tại các khu vực trũng thấp của huyện Tân Phú và Định Quán, tỉnh Đồng Nai, cũng như các vùng lân cận. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân và chính quyền địa phương cần hết sức đề phòng, đặc biệt trong trường hợp mưa lớn kết hợp với lũ, có thể ảnh hưởng tới giao thông, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp.

PHÚC HẬU