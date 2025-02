Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo qua mạng của ổ nhóm hoạt động ở khu vực Tam Thái Tử

Nhóm đối tượng này giả danh công an cấp phường, công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế… sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Ngày 4-2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, hiện nay, các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng vụ án vụ án sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người.

Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị những bị hại trong vụ án này liên hệ ngay Phòng An ninh điều tra để phối hợp điều tra, giải quyết; yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Ninh lấy lời khai của một đối tượng lừa đảo bị bắt giữ

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, đây là đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao. Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử (ở TP Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) với thủ đoạn giả danh công an cấp phường, công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế… sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng, làm rõ các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước. Trong đó có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.

Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang (áo đen, bên trái)

Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm, gồm: cào 1, cào 2, cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo bài bản được các đối tượng xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia. Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các cào 1, cào 2, cào 3.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố 41 bị can với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện nay, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan và điều tra mở rộng vụ án về các tội: rửa tiền, tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép.

