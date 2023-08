Mở rộng hợp tác giữa TPHCM và New Zealand

Tại buổi tiếp, đồng chí Phan Văn Mãi chúc mừng ông Scott James nhận nhiệm vụ tại TPHCM và tin tưởng tân Tổng Lãnh sự có nhiệm kỳ thành công. Đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định lãnh đạo TPHCM luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Lãnh sự quán New Zealand và cá nhân Tổng Lãnh sự hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp cho quan hệ giữa New Zealand và Việt Nam, trong đó có TPHCM.

Đồng chí Phan Văn Mãi cảm ơn tân Tổng Lãnh sự Scott James đã chia sẻ kế hoạch hợp tác với TPHCM trong thời gian tới, đồng thời cam kết sẽ cùng làm việc với Tổng Lãnh sự quán New Zealand để thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch và trao đổi văn hóa.

Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn đón tiếp nhiều đoàn doanh nghiệp New Zealand thăm TPHCM và tìm hiểu cơ hội đầu tư. Đồng chí Phan Văn Mãi tin tưởng hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong những lĩnh vực mà New Zealand có thế mạnh như kinh tế số, chuyển đổi xanh, giáo dục, y tế, giao thông vận tải…

Tân Tổng Lãnh sự New Zealand Scott James cảm ơn chính quyền TPHCM tạo điều kiện tốt cho Tổng Lãnh sự quán New Zealand trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong thời gian tới.

Ông Scott James cho biết, New Zealand mong muốn tăng cường hợp tác với TPHCM về giáo dục, thương mại, du lịch... Theo Tổng Lãnh sự New Zealand, một số phái đoàn New Zealand sắp thăm Việt Nam, xúc tiến các dự án hợp tác về du lịch và hàng không. Đặt biệt, New Zeland có kế hoạch mở đường bay thẳng New Zealand - Việt Nam.

Tổng Lãnh sự New Zealand Scott James cũng cho biết, Tổng Lãnh sự quán New Zeland và cá nhân ông sẵn sàng giúp đỡ, kết nối TPHCM và các doanh nghiệp New Zealand.