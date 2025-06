Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi thư mừng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (19-6-1975 – 19-6-2025), ngày 19-6, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi thư mừng đến ngài Toàn quyền Cindy Kiro.

Đại sứ Phan Minh Giang cùng phu nhân chụp ảnh kỷ niệm cùng các khách mời tại lễ kỷ niệm hôm 17-6. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand)

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Christopher Luxon; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi thư mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters.

New Zealand và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975. Kể từ đó, quan hệ giữa 2 nước đã phát triển không ngừng. Năm 1993, lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thăm New Zealand. Năm 1995, New Zealand mở Đại sứ quán tại Hà Nội. Năm 2003, Việt Nam mở Đại sứ quán tại Wellington.

Năm 2009, quan hệ ngoại giao hai nước được nâng cấp lên Đối tác toàn diện và đến năm 2020, hai nước tiếp tục nâng cấp lên Đối tác chiến lược. Gần đây nhất, vào tháng 2-2025, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, một trong những khuôn khổ song phương hàng đầu trong quan hệ quốc tế.

Về thương mại và kinh tế, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand. Hai nước đang hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hàng năm đạt 3 tỷ USD vào năm 2026.

Trong lĩnh vực hợp tác phát triển, New Zealand đang đóng góp chuyên môn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm nông nghiệp, quản lý thiên tai, biến đổi khí hậu, giáo dục và hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam.

BÍCH QUYÊN