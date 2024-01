Liên quan vụ “Nữ nhân viên quán cà phê bị sát hại ở huyện Hóc Môn” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 8-1, Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an tỉnh Long An tiếp tục kiểm soát và mở rộng khu vực được xác định có khả năng nghi phạm giết người đang lẩn trốn tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức.

Mở rộng phạm vi và dùng fly cam, chó nghiệp vụ truy bắt nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê. Ảnh: LĐ

Theo Công an, sau nhiều giờ đồng hồ truy lùng, lực lượng chức năng chưa bắt giữ được nghi phạm. Tại khu vực này, từ chiều 6-1 đến nay, Công an huy động chó nghiệp vụ và sử dụng fly cam để truy tìm nghi phạm.

Khu vực nghi có nghi phạm đang lẩn trốn là một khu đất rộng lớn hàng trăm hecta ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Nơi đây bị che khuất bởi cây cối, cỏ hoang mọc um tùm, bên trong không có đường nhưng nhiều rạch.

Mở rộng phạm vi và dùng fly cam, chó nghiệp vụ truy bắt nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê. Ảnh: LĐ

Bao quanh khu vực này cũng có các khu dân cư và các tuyến đường dân sinh, dù khá nhỏ hẹp. Ngay khi xác định nghi phạm có khả năng đang chạy trốn, ẩn nấp trong khu vực này, nhiều đơn vị như: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động… thuộc Công an TPHCM, Công an tỉnh Long An đã bao vây khu vực này, các lối ra, vào đều có chốt chặn kiểm soát.

Tuy nhiên, do khu vực rất rộng lớn, lại cây cối um tùm nên việc truy tìm rất khó. Hiện công an được tăng cường đến khu vực này tiếp tục kiểm soát, mở rộng truy bắt nghi phạm sang các vùng giáp ranh.

Trước đó, trưa 6-1, người dân nghe tiếng hô hoán trong một ki ốt là quán cà phê trên quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM) nên chạy tới thì nhìn thấy một người đàn ông trên xe máy chạy khỏi ki ốt trên.

Công an khám nghiệm hiện trường

Qua kiểm tra, người dân phát hiện chị N.T.H.P. (sinh năm 2002, nhân viên quán) nằm bị thương. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị P. đã tử vong.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm (khoảng 30 tuổi, ngụ tỉnh Long an). Người này dùng hung khí sát hại chị P. rồi lấy xe máy và một số tài sản chạy về tỉnh Long An.

TRUNG DŨNG